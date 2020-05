Ascolti tv 6 maggio digital e pay: Tv8 si veste di rosa e fa il 3%; altre quattro native digital free sopra il 2%. SkyTg24 all’1,1% alle 13.00

Su Fox The Big Bang Theory 109mila spettatori cumulati e 0,3%. Tra le native digitali free: Su Tv8 Se solo fosse vero con Reese Witherspoon e Mark Ruffalo 797mila e il 3%. Su Tv2000 Italia in preghiera 582mila e 2,1%. Su Rai Movie Qualunquemente 582mila e 2,1%. Su La5! Che pasticcio, Bridget Jones! 570 spettatori e 2,1%.

Ascolti tv cinema pay: Su Sky Cinema Action Punto di non ritorno ha avuto 101 mila spettatori.

È calata in maniera robusta la penetrazione del mezzo televisivo già nelle prime giornate di allentamento del lockdown, con l’avvio della ‘fase 2’ e con griglia generalista particolarmente piena di repliche mercoledì 6 maggio. Un contesto che ha favorito l’exploit delle la native digitali free, con 5 emittenti sopra il 2% di share.

In evidenza le news e anche l’offerta cinema, ieri, sulla pay tv. Su Sky Cinema Action Punto di non ritorno ha avuto 101 mila spettatori; SkyCinema#Iorestoacasa1 Il fidanzato di mia sorella ha conseguito 48mila spettatori di flusso con lo 0,2%. SkyCinemaCollection C’era una volta Hollywood ha conseguito 61mila spettatori di flusso con lo 0,3%. Su Fox The Big Bang Theory alle 20.35 a 109mila spettatori cumulati e 0,3%. Ieri, inoltre, l’appuntamento di SkyTg24 delle 20.00 in onda fino alle 20.53 ha avuto 185mila e 0,7%, quello delle 13.00 è arrivato a 200 mila e 1,1%. Mentre con I numeri della Pandemia tra le 18.01 e le 18.27 ci sono stati 164 mila spettatori con l’1,25%; mentre tra le 18.32 e le 18.56 sono stati raggiunti 214mila spettatori con l’1,5%.

In prime time le native digital: Tv8 fa il botto e sfiora 800 mila

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Se solo fosse vero il film romantico con Reese Witherspoon e Mark Ruffalo ha riscosso 797mila spettatori e il 3%. Su Tv2000 Italia in preghiera a 582mila spettatori ed il 2,1%. Su Rai Movie Qualunquemente a 582mila e 2,1%. Su La5! Che pasticcio, Bridget Jones! a 570 mila spettatori e 2,1%. Su Rai4 Flatliners-Linea Mortale a 548mila e 2,1%. Su Nove Aspirante vedovo a 452mila e 1,7%. Su 20 Whiskey Cavalier 332mila spettatori e 1,2%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 370mila spettatori e 1,6%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 231mila e 1%.

In access questi gli ascolti. Papi sempre super

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 750mila spettatori con 2,7%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 348mila spettatori con l’1,3%.

Su TV8 Vite da Copertina 276mila spettatori e 2,2%.

Su Nove L’Assedio a 144mila e lo 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Se solo fosse vero)