Fiorello per il Sanremo bis e poi in pensione

Fiorello: Sanremo Bis

Corriere della Sera, pagina 41, di Renato Franco.

«Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera». Fiorello la butta lì lì, come va va. Sempre ironico, mescola verità e azzardo, sincerità e colpi di teatro. Comunque sia si riparte da dove ci eravamo lasciati. Amadeus e Fiorello. Saranno loro la nuova-vecchia coppia del prossimo Festival di Sanremo. In attesa dell’ok ufficiale della Rai – si parla di formalità nei corridoi di viale Mazzini – Amadeus si muove già come conduttore designato del Sanremo 2021. La diretta Instagram con Fiorello è l’occasione per rivelare che sta già lavorando al Festival: «Penso. Scrivo. Butto giù appunti. E per fortuna siamo in largo anticipo rispetto all’anno scorso quando ho ufficialmente saputo che avrei condotto il Festival solo ad agosto».

L’Amadeus II è quindi cosa fatta. E anche Fiorello – che in un primo momento era convinto a non ripetersi – ha cambiato idea. Del resto lo scenario è completamente mutato. Il coronavirus ha rivoluzionato le nostre vite, il prossimo Sanremo avrebbe un sapore completamente diverso. Lo aveva già fatto intuire lo stesso Amadeus qualche settimana fa a Domenica In: «Al primo Sanremo non si dice mai di no, mentre al secondo si dice “ci penso”. Quello del 2021 non sarà però il mio secondo Festival, ma il primo dopo il coronavirus».

Le prime idee

Dunque si riparte da loro due: «Sono convinto che se quello che riesco a costruire ti dovesse piacere tu sarai felice di esserci – l’invito di Amadeus nella diretta social -. Immagino già il nostro ingresso all’Ariston da piazza Colombo (la piazza adiacente al teatro, ndr)». «Lascia perdere che da quando ho fatto il karaoke le strade piene di gente mi mettono ansia – la replica di Fiorello -. Ho già in mente qualcosa, sappi che dovrai fare tutto quello che ti dico. Potremmo mettere in piedi qualche reunion: Benji e Fede, i Lunapop, gli 883; e pure gli Oasis, così i due fratelli si menano sul palco».

Battute a parte, dopo mesi senza concerti – ancora non si sa quando teatri e palazzetti potranno riaprire alla musica – l’appuntamento con Sanremo 2021 potrebbe essere il primo grande evento musicale dopo le chiusure forzate. Facile immaginare che di fronte a una vetrina finalmente aperta saranno in tanti i cantanti – anche di primo livello, quelli che di solito storcono il naso sul Festival – pronti a concedersi a una festa popolare che saprebbe di ripartenza, senza paure, senza distanziamenti e senza mascherine.

(Nella foto Amadeus e Fiorello a Sanremo)