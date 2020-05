Ascolti Tv 5 maggio digital e pay: Pandemia all’1,5% su SkyTg24, De Bellis e Cattelan allo 0,5%. Ammiraglie giù? Rai4 e Tv8 super

Ascolti tv access: Papi è una sicurezza per Tv8

Repliche ‘scarse’ sulle ammiraglie, e di nuovo in movimento l’offerta d’intrattenimento, ieri, martedì 5 maggio, sulla pay tv, ma con un ruolo più rilevante del cinema delle native digitali free. In tema pay, su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione ha ottenuto 175mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,5%. In tema serie, su Fox dalle 20.35 The Big Bang Theory ha conseguito 106mila spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, quindi, SkyTg24 tra le 18.01 e le 18.29 con I numeri della Pandemia ha avuto 178mila spettatori e 1,4%; e poi fino alle 18.55 ha riscosso 216mila spettatori e l’1,54%. Ma soprattutto, sfidando i talk dell’access, Sky TG24. Idee per il dopo, curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis (dalle 20.19 alle 21.19) ha avuto 122 mila spettatori medi e 0,45% di share.

In prime time le native digital: vince Rai4 davanti a Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Attacco al potere ha ottenuto ben 926mila spettatori e il 3,5%, su Tv8 Innocenti bugie ha conquistato 770mila spettatori e il 2,94%. Su Rai Movie Suburbicon 475 mila spettatori e 1,7%. Su 20 il film di produzione russa Guardians – Il risveglio dei guardiani a 454mila spettatori con l’1,6%. Su Nove Diverso da Chi? ha raccolto 407mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Premium Luisa Spagnoli a 294 mila spettatori e 1,2%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 360mila spettatori e 1,6%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 229mila e 1%.

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 761mila spettatori con 2,8%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 383mila spettatori con l’1,4%.

Su TV8 Vite da Copertina 206mila spettatori con l’1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di EPCC)