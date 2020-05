Ascolti tv analisi 5 maggio: i Pooh, Pio Castellitto, Gomorreide che non vale gli Arteteca. Floris re dei talkers, Berlinguer (con Salvini) sorpassa Giordano (Meloni)

I Pooh in replica su Rai1 staccano il Padre Pio di Canale 5 e regolano Le Iene. Stavolta Rai2 arriva in coda con Gomorreide, altra prima tv con i comici di Made in Sud. Tra i tre talk, Floris batte Berlinguer, che con Salvini nel menù sorpassa Giordano, in calo di un punto e mezzo con Meloni e Tremonti. Vanno forte i film di Rai4 e Nove.

Ascolti ‘politici’: Giovanni Floris che parte con Speranza, Capua e Letta e stacca Berlinguer che litiga con Corona, stenta con Della Valle e poi procede con Salvini; Giordano rinuncia ancora a Vittorio Feltri, offre spazio a famiglie e commercianti, Meloni e Tremonti. E stavolta arriva ultimo

Il contesto: Pooh e Padre Pio in replica, un film ‘napoletano’ in prima tv, tre talk e le Iene

Una proposta delle ammiraglie teoricamente più fragile, martedì 6 maggio: da una parte i Pooh con il meglio dei concerti e Carlo Conti in replica sull’ammiraglia pubblica; la fiction su Padre Pio su Canale 5 con Sergio Castellitto, ricordo di un’epoca lontana quando non erano ancora Luca Zingaretti e Alessio Boni ad aggiudicarsi i ruoli chiave delle mitologie sacre e profane del nostro Paese. La settimana prima un impianto delle ammiraglie molto simile era stato destabilizzato da un film in prima tv su Rai2, Finalmente Sposi, con gli Arteteca, vincente per ascolti; stavolta la pellicola inedita della seconda rete era Gomorreide, con protagonisti i Ditelo Voi, in organico anche loro a Made in Sud. L’esito? Quello atteso: ultimo posto in graduatoria con 1,2 milioni di spettatori ed il 4,6%. Così, registrato che erano gli Arteteca il vero fenomeno campano, si capisce il ritorno ad equilibri normali sul podio generalista. Il concerto dei Pooh ha avuto 3,6 milioni e il 14,7%, il frate di Pietrelcina ha avuto 2,342 milioni e 11,2% su Canale 5, Le Iene che non dedicavano tutta la puntata a Covid, ma quasi, hanno riscosso 2,247 milioni e l’11,6% di share, vincendo in nottata.

Floris, Giordano e Berlinguer: la sfida delle scalette. E delle rotazioni politiche favorevoli…

DiMartedì ha aperto con il ministro Roberto Speranza, e poi ha proposto Ilaria Capua, Enrico Letta, Pierpaolo Sileri, Concita De Gregorio, Alessandro Sallusti, Edward Luttwak, Luciano Gattinoni, Barbara Gallavotti, Francesco Stellacci, Giovanni Rezza, Ilaria Sotis, Stefano Zurlo, Marta Cartabia, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero tra i tantissimi altri. Giovanni Floris ha vinto conquistando 1,737 milioni ed il 7,1% (1,786 milioni ed il 7% sette giorni fa).

A #Cartabianca, oltre a Mauro Corona, c’erano tra gli altri ospiti Diego Della Valle, Matteo Salvini, Massimo Galli, Andrea Scanzi, Paolo Mieli, Alba Parietti, Roberto D’Antonio, Enrico Bucci, Giuseppe De Donno. Bianca Berlinguer ha conseguito 1,389 milioni di spettatori ed il 5,8% (1,418 milioni e 5,7% sette giorni prima).

Fuori dal coro, invece, dopo la lunga introduzione di Mario Giordano (senza Vittorio Feltri) con tante famiglie disperate senza aiuti statali, si è quindi avvalso di Giorgia Meloni, Giulio Tremonti, Massimiliano Fedriga, Cateno De Luca, Gianluigi Paragone, Cesara Buonamici tra gli altri. Mario Giordano (a 1,494 milioni ed il 7% sette giorni prima) stavolta è scivolato a 1,141 milioni e il 5,6% di share.

In questo contesto hanno finito per fare bene le pellicole delle native digitali free; due in particolare: su Rai4 Attacco al potere ha ottenuto ben 926mila spettatori e il 3,5%, su Tv8 Innocenti bugie ha conquistato 770mila spettatori e il 2,94%.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00. Tg1 torna sotto i 6 milioni dopo molte settimane

Tg1 a 5,951 milioni (24,3%); Tg5 a 5,387milioni (21,5%); TgLa7 a 1,469 milioni (5,9%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli Gruber: 8,4%; staccate Barbara Palombelli e Manuela Moreno. Amadeus in replica batte di misura Striscia

Tra i talk Otto e Mezzo (2,333 milioni e 8,4% con Ranieri Guerra, Marianna Aprile e Marco Travaglio da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,485 milioni e 5,4% con Teresa Bellanova, Maria Giovanna Maglie, Fabio Tamburini, Cesara Buonamici tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,163 milioni e 4,9% con Gennaro Sangiuliano, Stefano Buffagni, Andrea Montanari), dopo il Tg2 a 2,167 milioni e 8%. Su Rai3 Gad Lerner e La Scelta – I Partigiani Raccontano a 963mila spettatori con il 3,7%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,2 milioni di spettatori con il 18,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,165 milioni di spettatori con uno share del 18,4%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate de L’Eredità

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,964 milioni di spettatori (19,2%) con L’Eredità a 4,156milioni di spettatori (21,2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,375 milioni e 15,7% di share e Avanti un Altro! a 3,555 milioni e 18,7%.

(Nella foto un momento di #Cartabianca)