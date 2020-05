Ascolti tv 5 maggio 2020: i Pooh battono Padre Pio

Pooh-Amici per sempre 14,67%, Padre Pio 11,21% e Le Iene 11,56%

Sacro contro profano, con il secondo vittorioso della serata negli ascolti tv. Ed è così che Pooh-Amici per sempre su Rai1 ha registrato il 14,67% di share media con 3,598 milioni di spettatori. Sette giorni fa altra serata musicale per l’ammiraglia di viale Mazzini, che però era andata peggio: Un nuovo giorno-Andrea Bocelli Live 10,6% e 2,697 milioni, mentre due settimane prima Stasera Laura-Ho creduto in un sogno aveva fatto il 13,33% con 3,447 milioni.

Su Canale5 Padre Pio ha portato a casa l’11,21% con 2,342 milioni di contatti. Martedì scorso l’ammiraglia Mediaset con un altro film religioso Karol, un Papa rimasto uomo aveva fatto il 10,2% con 2,327 milioni.

Terza posizione sul podio per Le Iene su Italia1 con l’11,56% e 2,267 milioni. Settimana scorsa lo stesso programma aveva registrato il 10,6% con 2,173 milioni.

Le altre reti

Tra i talk show vince diMartedì su La7 con il 7,10% e 1,737 milioni, quarta rete nazionale della serata, seguito da #Cartabianca su Rai3 con il 5,81% e 1,389 milioni e poi da Fuori dal coro su Rete4 con il 5,63% e 1,141 milioni.

Su Sky Uno E poi c’è Cattelan allo 0,46%, mentre vola Attacco al potere su Rai4 con il 3,5% e oltre 900 mila spettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto i Pooh)