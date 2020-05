Ascolti tv 4 maggio digital e pay: SkyTg24 all’1,4% alle 13, Max Giusti a 265mila sulla pay. Digital free ‘rosa’: vince E improvvisamente fu amore

Su SkyCinemaUno Appena un minuto 265mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata prevalente la voglia di ‘rosa’ e di sentimenti: Su La5 Rosamunde Pilcher a 562mila spettatori e 2% con E Improvvisamente fu amore. Su 20 The Losers a 487mila e 1,8%. Su Rai Premium Qualcosa di inaspettato a 493mila e 1,8%.

Ascolti tv native digitali free: Tv8 forte in preserale e in access

Ascolti Auditel meno concentrati sulle generaliste lunedì 4 maggio, con Montalbano in replica su Rai1 che ha fatto meglio di sette giorni prima, ma con la saga de Il Signore degli Anelli che ha fatto ancora flop su Canale 5 e la sfida tra Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 sul terreno dell’approfondimento che ha perso un milione di spettatori.

Su Sky Cinema Uno, Appena un minuto la commedia di Francesco Mandelli con Max Giusti ha conseguito 265mila spettatori cumulando anche on demand e primissime. Su Fox Life Grey’s Anatomy dalle 22.00 ha totalizzato 185mila spettatori cumulati, subito prima Station 19 è arrivato a 162mila spettatori. In tema news, su SkyTg24 tra le 18.00 e le 18.31 I Numeri della Pandemia a 213mila spettatori ed 1,64% di share e nella seconda parte a 236mila e 1,63% (media a 225mila e 1,64%). Per il SkyTg24 delle 13.00, inoltre, ben 250mila spettatori e 1,4%.

Tra le digital free vince La5 davanti a 20 e Rai Premium

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su La5 Rosamunde Pilcher a 562mila spettatori e 2% di share con E Improvvisamente fu amore. Su 20 The Losers a 487mila spettatori e 1,8%. Su Rai Premium Qualcosa di inaspettato a 493mila spettatori e 1,8%. Su Rai Movie Silverado a 435mila e 1,6%. Su Nove Pianeta Terra ha avuto 302mila spettatori e 1,3%. Su Tv8 Il delitto Varani a quota 301mila spettatori con l’1,1%.

Su Tv8 Guess my age 621mila spettatori con il 2,3%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 333mila spettatori con l’1,2%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 282mila spettatori e 1,3%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 279mila spettatori con l’1,2%.

Su TV8 Vite da Copertina ha avuto 176mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Appena un minuto)