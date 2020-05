Ascolti tv analisi 4 maggio: Montalbano termina al 29%. Emigratis secondo dopo Report. In nottata Il signore degli anelli e Porro battono Di Mare

Prevale la luce di Vigata ma anche la voglia di distrarsi. Le ali della sfinge fa il 23,7%, in crescita di oltre due punti rispetto all’episodio camilleriano precedente, mentre su Canale5 Le due Torri arriva dietro per ascolti anche a Pio e Amedeo, in replica su Italia1, canalizzatori con Emigratis di una voglia di disimpegno che deprime i risultati di Report e Quarta Repubblica.

Ascolti access prime time: a vincere tra i talk è Lilli Gruber, Palombelli batte Moreno; Amadeus in replica stacca Striscia versione ‘anti’ Botteri

Opzioni diverse: Il Commissario di Vigata straccia il cupo titolo fantastico in replica su Canale 5. La voglia di leggerezza premia Emigratis

Una Sicilia luminosa e perfetta da sognare, specie in avvio di fase due, alle prese con le cupe atmosfere de Il Signore degli Anelli. Non c’è stata storia, televisivamente parlando, anche nella serata generalista del 4 maggio 2020.

Montalbano fa il triplo di Canale5

Da una parte, quindi, c’era un vecchio episodio de Il Commissario Montalbano, Le ali della sfinge (a 4,884 milioni e il 21% il 22 novembre del 2017, ma ad aprile dello stesso anno sempre in replica a 7,244 milioni e il 30,02%), che ieri ha ottenuto 6,027 milioni ed il 23,3%. Dall’altra parte della barricata il cult Il Signore degli anelli- Le due Torri, che si è fermato a quota 1,635 spettatori e 8,2%, finendo virtualmente dietro per ascolti a Report (1,985 milioni e 7,5%) ed Emigratis (replica) su Italia 1 (1,784 mln e 7,2%), rimanendo davanti solo a Quarta Repubblica (1,571 mln e 7,5%), Stasera tutto è possibile (a 1,448 mln e 6,3% su Rai2), nonché il film su La7 (Il Giurato a 715mila e 2,8%).

Ranucci e Porro, cosa è successo… Spariti un milione di spettatori!



Rimarcato il successo in replica di Pio e Amedeo, che evidentemente sono stati il simbolo del nuovo ‘sentire’ del Paese nella giornata della ‘ripartenza’, va detto che è stata decisamente meno frequentata di sette giorni prima la sfida dei programmi di approfondimento. Sono spariti oltre un milione di spettatori, più o meno equamente divisi tra le due proposte di approfondimento di Sigfrido Ranucci e Nicola Porro.

Su Rai Tre Report, pure in parte scarico di temi Covid (app Immuni, abolizione delle province, le mascherine di Irene Pivetti tra i temi), ha raccolto 1,985 milioni di spettatori e il 7,5%, in flessione chiara rispetto al risultato di sette giorni prima (2,578 milioni e 9,2%) e quelli precedenti.

Su Rete 4 Quarta Repubblica, con Carlo Calenda, Stefano Buffagni, Antonio Tajani, Alessia Rotta, Giovanni Toti, Giuseppe Remuzzi, Alberto Zangrillo, Gaetano Thorel, Elisabetta Franchi, Bernabò Bocca, Stefano Bonaga, Beatrice Venezi, Michele Brambilla, Riccardo Barenghi e Daniele Capezzone tra gli ospiti ha conseguito 1,571 milioni ed il 7,5%, in calo secco rispetto al bilancio quasi record di sette giorni prima a 2,070 milioni ed il 9,5% con Matteo Salvini.

Ascolti, dinamiche

Il Commissario Montalbano ha chiuso col botto sfiorando il 30%. Emigratis – dopo la fine di Report alle 23.15 circa – è diventato la seconda scelta. In nottata Il Signore degli anelli ha superato Frontiere, e Franco Di Mare è stato battuto anche dall’ultima parte del programma di Porro, dalle 24.15 in poi. In access il picco del 24% lo hatto Amadeus, mentre Striscia anti Botteri non è mai arrivata al 20%. Tra le 20.00 e le 20.30 sono stati mediamente cinque i punti di vantaggio del Tg1 sul Tg5.

Le news delle 20.00

Alle 20.00 il Tg1 è arrivato a 6,241 milioni di spettatori ed il 25,3%; il Tg5 ha avuto 5,191 milioni e il 20,7% di share, mentre il TGLa7 ha ottenuto 1,559 milioni di spettatori e il 6,2%.

In access va sempre forte Lilli Gruber

Tra le signore dell’access a fare meglio è stata Lilli Gruber (Otto e mezzo è arrivato a 2,354 milioni e 8,4% con Paola De Micheli, Alessandro Sallusti, Antonio Padellaro e Vittoria Colizza), davanti a Barbara Palombelli (su Rete4 con Gianni Riotta, Maurizio Belpietro, Antonio Misiani, Alessandro Morelli a 1,435 milioni circa e il 5,3%), con in coda Manuela Moreno (Tg2 Post a 1,291 milioni e 4,5% di share con Zucchero Fornaciari, Giuseppe Provenzano, Roberto Napoletano, e Annamaria Furlan) dopo il Tg2 delle 20.30 a 2,2 milioni e 8,2%.

Striscia insiste col ‘caso Botteri’ e perde con la replica di Amadeus

Nella fascia più pregiata questi gli equilibri tra le ammiraglie: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno in replica a 5,463 milioni di spettatori con il 19,5%; su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,087 milioni di spettatori con uno share del 18%.

In preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,010 milioni di spettatori ed il 19,1% mentre L’Eredità 4,375 milioni di spettatori ed il 21,7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 2,393 milioni di spettatori con il 15,6% di share e Avanti un Altro! 3,484 milioni con il 17,9% di share.

Al Mattino

Su Rai1 Uno Mattina al 17% di share, la Santa Messa al 24,3%, la prima parte di Storie Italiane al 14,4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 15,9% nella prima parte e al 16,1% nella seconda.

A mezzodì

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane al 12,2% e Linea Verde al 9,3%. Su Canale 5 Forum 14,4%. Su La7 L’Aria che Tira a 6,6% nella prima parte, 5,5% nella seconda e 3,8% nella terza.

Al pomeriggio

Su Rai1 Vieni da me al rientro al 10,4%. La Vita in Diretta al 14,8%; su Canale 5 Uomini e Donne al 20,3%, Pomeriggio Cinque all’14,9% e 13,7%.

In seconda serata

Su Rai1 Frontiere al 11,4% di share. Su Canale 5 il Tg5Notte al 7,8%. Su Rai 3 Quante Storie al 4,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Le ali della sfinge)