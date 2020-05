Stasera in Tv: cosa vedere martedì 5 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 5 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Pooh amici per sempre, uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si racconteranno attraverso aneddoti, racconti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Tante avventure vissute insieme nel corso di queste cinque decadi che, non solo permetteranno ai fan dei Pooh di rivivere i momenti più belli e significativi della storia dei loro idoli, ma che vedranno anche il coinvolgimento di ospiti tra amici e colleghi che in un modo o nell’altro ne hanno fatto parte

Rai 2 – Gomorroide, la camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro. Un giorno, ai tre attori della serie, viene recapitata una busta.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Suburbicon, anni 50. Nella tranquilla cittadina di Suburbicon, gli abitanti sono persone normali che rappresentano il lato migliore e peggiore della natura umana. Tra questi c’è la famiglia Lodge, apparentemente perfetta, che non esita a farsi prendere la mano dal ricatto, dalla vendetta e dal tradimento dopo aver subito un pericoloso attacco nella propria abitazione.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Padre Pio, la mistica vita di Fra Pio da Pietrelcina, interpretato da Sergio Castellitto, in un susseguirsi di eventi prodigiosi, tra sospetti e invidie. Con Flavio Insinna.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Uomini e Cobra, Il direttore di un penitenziario collabora con un carcerato per migliorare le condizioni dei detenuti, ma l’uomo ha un piano di fuga.

Premium Cinema – Bus 567, Francis è un padre disperato perché non ha i mezzi economici per pagare le cure del trattamento medico di cui necessita assolutamente la figlia Sydney. Alla fine l’uomo vede come estrema possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casinò. Ma quando la situazione sfugge loro di mano, i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus 657. Man mano che la situazione si aggrava, emerge come il dirottamento del bus non sia in realtà del tutto frutto del caso…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Innocenti bugie, dal regista di “Ragazze interrotte”, “Quando l’amore brucia l’anima” e “Quel treno per Yuma”, un film tra azione e commedia con protagonisti Cameron Diaz e Tom Cruise, che si ritrovano insieme sul set dopo “Vanilla Sky”. La vita di June Havens (Cameron Diaz) procede tranquilla fino a quando la donna non incontra il misterioso Roy Miller (Tom Cruise). Lui, bello e affascinante, si rivela ben presto una spia internazionale e finirà per trascinare la povera June in una rocambolesca avventura intorno al mondo…

Nove – Diverso da chi?, Piero (Luca Argentero), brillante 35enne gay, è “fidanzato in casa” con Remo (Filippo Nigro) e vive in una città del Nord-Est. Per testimoniare il “diritto alla diversità” Piero decide di partecipare alle primarie del centrosinistra. Inaspettatamente, per una serie di circostanze, finisce per vincere e, tra i pregiudizi degli avversari e lo sgomento del suo stesso partito, si ritrova candidato alla poltrona di sindaco. Ma come può un omosessuale diventare sindaco nel “profondo Nord”? Per bilanciare la situazione il partito decide di affiancargli Adele (Claudia Gerini), moderata tutta d’un pezzo, contraria persino al divorzio, perfetto simbolo vivente dei valori tradizionali…

Sky Cinema 1 – RoboCop, nell’anno 2028 la multinazionale OmniCorp è leader nel settore della tecnologia robotica e grazie ai loro robot di pattuglia ha permesso agli Stati Uniti d’America di vincere numerose guerre; non può tuttavia vendere i propri prodotti nel mercato civile, sia a causa dell’opinione pubblica, contraria all’uso di robot come forza di polizia, sia per la Legge. Per poterla aggirare, il leader della OmniCorp Raymond Sellars chiede al suo team per il marketing, di progettare un nuovo prodotto, combinando uomo e macchina..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto i Pooh)