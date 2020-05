Ascolti tv 3 maggio digital e pay: vince Rai4 con l’ultimo film di James Gandolfini. SkyTg24 all’1,6% con la pandemia

Ascolti tv chicche: in seconda serata su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 539mila e 2,2%

Vittoria facile – domenica 3 maggio – per L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha superato le tre trasmissioni dedicate all’approfondimento su Covid-19. Sulla pay, in particolare, massima evidenza per news e cinema.

Su Fox The Big Bang Theory ha avuto 126mila spettatori cumulati. Su SkyCinema#io resto a casa2 Il Gladiatore ha avuto 109mila spettatori complessivi. Mentre al pomeriggio SkyTg24 con I numeri della pandemia, tra le 17.59 e le 18.25 ha avuto 286mila spettatori ed 1,7% e poi tra le 18.30 e le 18.59 287mila spettatori e 1,6%.

Su Sky Uno Dr House ha ottenuto 39mila spettatori di flusso e lo 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il film di Rai4, poi la serie di Giallo e la fiction Palomar di Tv8

In prima serata su Rai 4 Chi è senza colpa, ultimo film di James Gandolfini, a 699mila e 2,5%. Su Giallo Profiling ha totalizzato 629mila spettatori ed il 2,3%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha ottenuto 552mila spettatori e 1,9%. Su 20 After The Sunset a 499mila spettatori e 1,75%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 477mila spettatori con l’1,7% e 360mila e 1,8%. Su Iris Psycho raccoglie 476mila spettatori e l’1,7%. Su Cine 34 Roba da riccchi, a 460mila spettatori con l’1,6%. Su RaiMovie Il paradiso per davvero a 456mila e 1,6%.

Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 539mila e 2,2%.

In access vince la cucina di Tv8

Su Tv8 4 Ristoranti a 423mila e 1,3%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 184mila spettatori e 0,6%.

Nel preserale

Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 342mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frame di Chi è senza colpa)