Torna la Panicucci, con un’intervista velenosetta

Federica Panicucci: «Anche io esco di casa. Torno a Mattino5 per raccontare la nostra Italia ferita».

Il Giornale, pagina 26, di Paolo Giordano.

Rieccola, dopo un mese e mezzo di lockdown obbligato. Federica Panicucci torna oggi alla conduzione di Mattino Cinque dopo la sua assenza più lunga in undici anni: «D’accordo con Mediaset abbiamo deciso di cambiare il volto del programma, che era diventato in sostanza un approfondimento giornalistico dedicato alla pandemia». Ora l’Italia prova a ripartire e riparte anche il racconto quotidiano dell’attualità fatto ogni mattina da Panicucci con la sua squadra di autori preparati e agili: «Siamo nel bel mezzo di uno stravolgimento epocale per tutti ed è una sfida difficile ma indispensabile provare a spiegarla e a capirla ogni giorno con i nostri telespettatori», dice lei, che parla veloce e ha la grinta di chi non vede l’ora di macinare puntate.

In questa settimane ha visto la tv, oltre a Mattino5?

«Tanta. Soprattutto l’approfondimento. E la mia impressione è che Mediaset abbia fatto la differenza come non mai. Su Rete4 ogni sera c’è un’ottima proposta fatta di informazione giornalistica comprensibile a tutti. Spesso ho sentito fare le stesse domande che anche io, da cittadina, avrei fatto agli esperti o ai politici che erano in quel momento collegati con lo studio».

E come sarà il Mattino5 di nuovo con Federica Panicucci?

«L’impostazione rimane quella classica. L’emergenza sanitaria non è terminata e noi, di volta in volta, daremo tutti gli aggiornamenti necessari».

A proposito, qualcuno ha scritto che il suo posto sarebbe stato preso da Adriana Volpe.

«Sicuramente Adriana è una professionista e ha già trovato i suoi spazi televisivi. Io sono felice di portare ancora avanti il mio programma che, dopo tanti anni, è diventato una parte di me».

Infine, quando finirà questa stagione?

«Al momento la chiusura è prevista per i primi di giugno».

(Nella foto Federica Panicucci)