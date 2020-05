Stasera in Tv: I programmi di lunedì 4 maggio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 4 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’insegna del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Silverado, West, 1880. Nella corrotta città di Silverado fa ingresso un manipolo di stranieri. Il loro intento è di riportare la giustizia tra i cittadini. Ci riusciranno? Due candidature agli Oscar 1986.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il Signore degli Anelli – Le due torri, la Compagnia dell’Anello è divisa, e ogni speranza è ora riposta in Frodo e Sam, che tentano di attraversare i confini di Mordor.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Una festa esagerata, il geometra Gennaro Parascandolo ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore età. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua terrazza sfacciata e affacciata sul mare. I preparativi fervono ma non tutti nel condominio sembrano gradire l’evento. Lucia Scamardella, vicina instabile e segretamente innamorata di Gennaro, decide sedurlo e di rovinargli la festa. Il pretesto glielo offre il decesso improvviso del padre che vive con lei un piano sotto ai Parascandolo.

Iris – Il sesto giorno, film di fantascienza sulla clonazione, con Arnold Schwarzenegger. Un uomo scopre che qualcuno identico a lui occupa il suo posto in famiglia.

Altre emittenti

La7 – Il giurato, il “Maestro”, eminenza grigia di un boss mafioso indiziato di duplice omicidio, individua in una bella scultrice con figlioletto il giurato da “lavorarsi” per ottenere un verdetto di assoluzione. Tratto da un romanzo di George Dawes Green, è un thriller sul crudele rapporto tra vittima e carnefice, travestito da dramma giudiziario.

Tv8 – Il delitto Varani, il lunedì sera di TV8 è dedicato ai casi di cronaca nera italiana più famosi. Con Delitti, una serie di interessanti appuntamenti all’insegna del giallo, verranno analizzati e ricostruiti i più celebri casi di omicidio che hanno sconvolto il Paese, fatto discutere e diviso l’opinione pubblica. Attraverso le testimonianze di familiari, amici, investigatori e consulenti legali, luci e ombre di questi crimini verranno svelati. Con l’aiuto di esperti e personalità di spicco, dalla polizia al giornalismo, il programma affronta questi delicati temi senza dimenticare che sono ferite ancora aperte.

Nove – Pianeta terra, Una serie dedicata alla celebrazione della Terra come mai fatta prima. Uno sguardo sulle diversità che caratterizzano il pianeta grazie a un viaggio emozionante oltre che intellettuale.

Sky Cinema 1 – Appena un minuto, la moglie del cinquantenne Claudio l’ha appena mollato per il proprietario di una palestra con spa e si è portata con sé anche i figli. Adesso Claudio si ritrova a vivere con la mamma e passa le sue giornate in compagnia di Simone e di Ascanio, due amici incasinati come lui. Tutto cambia quando Claudio, su suggerimento di Ascanio, acquista uno smartphone che ha lo straordinario potere di far tornare indietro il suo proprietario nel tempo per un solo minuto. Un tempo breve ma utile per modificare il corso degli eventi..

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

