Ascolti Tv 2 maggio: Bonolis ‘bianconero’ a 4,7 milioni (20,5%), Mannoia a 3,1 mln (12,8%). Trolls precede i Topi. Boom di Rai4

Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto 4,7 milioni ed il 20,5% con la puntata che proponeva Juve contro tutti. A 3,1 milioni di spettatori ed il 12,8% sull’ammiraglia pubblica Un due tre… Fiorella. Il film d’animazione di Italia 1 batte di poco Albanese, ma non Gramellini. Volano le native digitali free, in primis il film 3 Days to kill.