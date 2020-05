Ascolti tv analisi 30 aprile: Elena Sofia Ricci si conferma. Del Debbio batte Formigli, ma Gruber stacca Palombelli (con Meloni) e Moreno (Salvini)

Ascolti tv seconda serata: col traino della fiction Porta a Porta prevale facilmente

Va bene anche la seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci che ieri – giovedì 30 aprile – su Rai1 si è confermata un successo. Il bilancio del battesimo di Vivi e lascia vivere era stato di 7,1 milioni e 26% di share, ieri la storia ha conquistato 6,7 milioni ed il 24,5%. Distantissimo su Canale 5 si è collocata la saga dei Pirati dei Caraibi (La vendetta di Salazar a 3 mln e 12%), ma crescendo di un punto e mezzo rispetto alla settimana prima. Aspetti positivi della serata di ieri per Cologno? Il fatto che il film su Italia1 (No Escape a 1,5 milioni di spettatori e il 5,5%) abbia battuto nettamente quello su Rai3 (Il Giovane Carlo Marx a 959 mila spettatori e il 3,4%) e la commedia con Vincenzo Salemme in replica su Rai 2 (Sogni e Bisogni a 877mila spettatori e il 3,2%). Buon viatico anche il risultato di Iris ( Fire with Fire al 2,4% con 700mila spettatori), ma anche quello di essere prevalsa nella sfida più critica, quella dei talk.

Paolo del Debbio, infatti, è stato terzo assoluto. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha conquistato 1,779 milioni di spettatori ed 8% di share con in menù Luigi Di Maio, Jole Santelli, Matteo Ricci, Giuseppe Cruciani, Andrea Ruggeri, Gianfranco Vissani, Fabrizio Pregliasco, Giovanni Toti, Antonio Maria Rinaldi e Claudia Fusani.

Corrado Formigli è arrivato distante oltre due punti di share. Su La7 Piazzapulita ha avuto 1,274 milioni di spettatori ed il 5,8% schierando tra gli ospiti Massimo Cacciari, Pier Luigi Bersani, Antonella Viola, Alessandro Vespignani, Philippe Daverio, Guido Crosetto, Stefano Zurlo e Stefano Massini.

Gruber gira a 8 e mezzo di share e batte Meloni e Salvini

La rete di Urbano Cairo si consola con la solita ampia vittoria di Lilli Gruber in access prime time. Il suo programma, oltretutto, con un carnet di ospiti ‘normali’, ha battuto la concorrenza di Barbara Palombelli e Manuela Moreno che schierava pesi massimi, a partire dai segretari di Fratelli d’Italia e Lega.

Su La7 Otto e mezzo ha avuto 2,5 milioni di spettatori e l’8,5% con Maurizio Belpietro, Gianrico Carofiglio, Annalisa Cuzzocrea e Nicola Magrini.

Su Rete4 Stasera Italia con Giorgia Meloni, Daniele Capezzone, Giampiero Mughini, Marcello Sorgi ha ottenuto 1,590 milioni e il 5,4%.

Su Rai2 Tg2 Post ha raccolto 1,467 milioni di spettatori e il 4,9% di share con Matteo Salvini e Gennaro Sangiuliano

Emanuele Bruno

(Un momento di Vivi e lascia vivere)