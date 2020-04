Amore, stasera andiamo al cinema. In salotto

Amazon Prime Video Store: film a noleggio o acquisto

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

Le sale cinematografiche resteranno chiuse ancora per molti mesi. Ci sono tanti film già pronti e che quindi devono essere in qualche modo distribuiti (anche perché agli Oscar, per la prima volta, potranno concorrere pure film non usciti in sala ma solo in streaming) o che sono rimasti nel circuito dei cinema meno giorni del previsto causa emergenza Covid-19. E allora si moltiplicano le piattaforme disponibili ad aiutare la filiera in un momento così difficile. Da oggi arriva in Italia Prime Video Store (andando a fare concorrenza al comparto video on demand a pagamento dove già operano Sky, Chili, Rakuten, ecc), che darà ai clienti di Amazon Prime Video la possibilità di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra film appena usciti, grandi classici di Hollywood e i più amati dal pubblico. Questa nuova funzione si aggiunge alla selezione di serie e film esclusivi già disponibili su Prime Video gratuitamente con l’abbonamento ad Amazon Prime, tra cui le produzioni Amazon Original Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, The Aeronauts e Celebrity Hunted-Caccia all’uomo.

I film disponibili per il noleggio o l’acquisto nel Prime Video Store provengono dai principali studios americani come Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate. Tra essi Sonic-Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, oltre a titoli italiani di Rai Cinema e Medusa Film come Pinocchio e 10 giorni senza mamma. Tutti i clienti Amazon possono noleggiare o acquistare i contenuti del Prime Video Store online su primevideo.com o tramite l’app di Prime Video disponibile su smart W, dispositivi mobili Android, console di gioco come l’Amazon Fire tv Stick.

(Nella foto Amazon Prime Video)