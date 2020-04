Che randellate per Tina, Gemma & Uomini e Donne

Uomini e Donne, il trash è senza fine

Avvenire, pagina 27, di Andrea Fagioli.

Stando a Tvblog, sito sempre ben informato e punto di riferimento essenziale per chi si occupa di televisione, dal 4 maggio, insieme alla Fase 2, dovrebbe tornare la versione tradizionale di Uomini e donne, il programma più longevo di Maria De Filippi, in onda dal 1996 su Canale5. Non sentivamo certo la mancanza di questo format con il quale non siamo mai stati teneri e «che mette a confronto – come dicono gli autori – diverse generazioni di uomini e donne in cerca d’amore», perché come ben sappiamo l’amore si trova in tv a ogni età. Il problema è che in questo periodo (dal lunedì al venerdì alle 14,45), causa Fase 1, sta andando in onda la “versione digitale”; che è pure peggio. Il che è tutto dire.

In un paio di stanze stile Grande fratello; con telecamere dappertutto, stazionano davanti al proprio pc Gemma Galgani e Giovanna Abate, sempre a distanza sociale anche al momento del noto can che ormai sponsorizza tutte le produzioni televisive senza distinzione di sorta. In un altro ambiente, in collegamento video, ci sono Tina Cipollari e Gianni Sperti. Qualcuno potrebbe chiedere chi sono costoro. Domanda legittima. Chi conosce per sua sventura il programma sa che si tratta di troniste, tronisti ed ex troniste della versione classica. Per tutti gli altri diciamo che Gemma e Tina sono due donne mature classificate come personaggi televisivi la cui specializzazione sarebbe il corteggiamento. Insomma, sono creature della De Filippi, forgiate apposta per Uomini e donne, il cui ruolo è quello di litigare tra loro.

(Nella foto un momento di Uomini e Donne)