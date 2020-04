Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 30 aprile 2020

Su Rai 1 “Vivi e lascia vivere”, su Rai 2 “Sogni e bisogni”, su Rai 3 “Il giovane Karl Marx”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “La vendetta di Salazar”, Su Italia 1 “No Escape”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Fantozzi in paradiso”, su Nove “Corpi da reato”, su Sky Cinema “Il colpo del cane”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Pelè”, su Iris “Fire with Fire”, su Rai Movie “Gothika”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 30 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Sogni e bisogni, il secondo di tre appuntamenti dal vivo con l’arte di Vincenzo Salemme, con un’altra delle sue commedie, “Sogni e bisogni “, in cui interpreta in maniera eclettica i vari sentimenti della vita… Una produzione Chi E’ Di Scena Un programma scritto, interpretato e diretto da Vincenzo Salemme Direttore della fotografia Sandro Carotenuto Direttore di produzione Pino Aprea Responsabile di commessa Carla Dente A cura di Tiziana Iemmo Produttore esecutivo Chi E’ Di Scena Valeria Esposito Produttori esecutivi Rai Domenica Durante, Monica Flores Regia televisiva di Barbara Napolitano Didascalia

Rai 3 – Il giovane Karl Marx, all’età di 26 anni, Karl Marx si mette insieme alla moglie Jenny sulla strada dell’esilio. Nel 1844 a Parigi conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studiava gli inizi del proletariato inglese. Engels, una specie di dandy, dà a Marx il pezzo mancante del puzzle che ricompone la sua nuova visione del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato

Rai Movie – Gothika, la psicologa criminale Miranda Gray lavora a Woodward, il carcere femminile di cui suo marito è direttore. Dopo un incidente, la donna si risveglia proprio tra le mura di Woodward, scoprendo che suo marito è stato assassinato e lei è ritenuta la responsabile dell’omicidio.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, quinto, iconico capitolo della saga “Pirati dei Caraibi” con Johnny Depp e Javier Bardem. Al centro della storia, il recupero del Tridente di Poseidone.

Italia 1 – No escape – Colpo di stato, Jack è un ingegnere che si trasferisce per lavoro, insieme alla famiglia, nel Sud Est asiatico. Si ritroverà nel mezzo di un sanguinoso colpo di stato.

Iris – Fire with Fire, un vigile del fuoco assiste ad un omicidio, e, spinto dal suo senso civico, testimonia contro un potente boss della zona.

Premium Cinema – Pelè, il film racconta l’incredibile storia del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il piu’ grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. Nato in poverta’, affrontando un’infanzia difficile, Pele’ ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Fantozzi in paradiso, mentre sta assistendo al funerale di un suo amico, Fantozzi (Paolo Villaggio) resta ferito in un incidente. All’ospedale le radiografie dicono che al ragioniere resta una sola settimana di vita. Questa è l’occasione unica, e ultima, per convincere la moglie a concedergli, d’accordo con la signorina Silvani (Anna Mazzamauro), un ultimo weekend all’insegna dell’erotismo extraconiugale. Ma le cose non andranno come previsto…

Nove – Corpi da reato, Sarah Ashburn è ambiziosa, agile, metodica, brillante. E’ un’agente dell’FBI. E’ piuttosto arrogante e mira a ottenere una promozione. Ma l’ambito salto è legato a uno dei più pericolosi boss della droga, noto come Mr. Larkin. Sarah deve scovarlo. Ma la difficoltà dell’impresa non si esaurisce qua. L’agente, infatti, per portare a termine l’incarico dovrà lavorare al fianco di un’ufficiale di polizia di Boston: Shannon Mullins. Una donna sboccata, piuttosto volgare che per catturare i criminali non ha metodo, solo un grandissimo fiuto. Il contrasto tra le due è inevitabile .

Sky Cinema 1 – Il colpo del cane, le due amiche Rana e Marti, si barcamenano per restare a galla, tra un lavoretto e l’altro. Un giorno, trovano un lavoro fisso come dog sitter, grazie ad un’anziana signora, padrona un bulldog francese di nome Ugo. Durante una passeggiata al parco con il cane, Marti incontra il dottor Mopsi, uno stravagante veterinario che le propone di far accoppiare Ugo con la sua cagnolina della stessa razza. Dopo un iniziale tentennamento, le ragazze accettano. Ma forse non sarà proprio una saggia idea…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Le regole del delitto perfetto)