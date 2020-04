Ascolti Tv 28 aprile digital e pay: Pandemia all’1,64% su SkyTg24 e De Bellis allo 0,4% in fascia Gruber. Ammiraglie giù? Tv8, Rai4 e Nove super

Ascolti Tv pomeriggio: vola il film di Tv8

Repliche ‘scarse’ sulle ammiraglie, e di nuovo in movimento l’offerta d’intrattenimento, ieri, martedì 28 aprile, sulla pay tv, con un ruolo più rilevante del cinema e tanti successi delle native digitali free.

In tema pay, su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione ha ottenuto 188mila spettatori inclusa l’emissione su +1. Su SkyCinemaDue The Wedding Guest – L’ospite Sconosciuto ha riscosso 184 mila spettatori (incluso on demand). Su SkyCinemaUno Classe Z è arrivato a 124 mila spettatori medi (incluso on demand). In tema serie, su Fox dalle 20.35 The Big Bang Theory ha conseguito 140mila spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, quindi, SkyTg24 tra le 18.00 e le 18.56 con I numeri della Pandemia ha avuto 288mila spettatori e 1,64%. Ma soprattutto, sfidando i talk dell’access, Sky TG24. Idee per il dopo, curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis (dalle 20.30 alle 21.38) ha avuto 119 mila spettatori medi e 0,4% di share.

In prime time le native digital: vinceTv8 davanti a Rai4 e Nove

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Spider Man -Homecoming a 896mila spettatori con il 3,45%. Su Rai4 Vendetta finale a 787mila e 2,76%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 669mila spettatori con il 2,4%. Su La5 Sliding Doors a 449 mila e 1,5%. Su Rai5 Demolition-Amare e vivere a 379mila e 1,3%. Su Rai Movie I segreti di Brokeback Mountain 347mila e 1,3%. Su Real Time Primo Appuntamento ottiene 292mila spettatori e l’1%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 367mila spettatori e 1,4%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 259mila e 1%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 688mila spettatori con 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds raccoglie 585mila spettatori e il 2%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 415mila spettatori con l’1,4%.

Su TV8 Il Giorno del Ringraziamento ha avuto 609mila spettatori con il 4%. Vite da Copertina 319mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Idee per il dopo)