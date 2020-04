Ascolti tv analisi 28 aprile: Gli Arteteca fanno i fenomeni col 25% in Campania. Miracolo: Giordano sopra media sotto il Vesuvio

Bocelli in replica su Rai1 stacca il Wojtyla di Canale 5 e regola Le Iene, in calo rispetto all’esordio. Ma non basta a Rai1 per vincere per ascolti. In testa si staglia Finalmente Sposi, prima tv di Rai2 con i comici di Made in Sud. Che fanno il record nella regione di origine. I campani non si vendicano: Fuori dal coro fa il 7,5%, mezzo punto in più del dato nazionale.

Talk ‘politici’: Giovanni Floris che parte con Speranza, Capua e Renzi, e stacca Berlinguer che insiste con Corona e Amendola e poi procede con Berlusconi, Sassoli, De Bortoli; Giordano rinuncia a Vittorio Feltri, da spazio ad imprenditori e commercianti, Porro, Berti, Galli e Tajani, ma anche Crisanti, e batte ‘Bianchina’

Il contesto: Bocelli e Karol in replica, un film ‘napoletano’ in prima tv, tre talk e le Iene

Una proposta delle ammiraglie teoricamente più fragile (Andrea Bocelli con il meglio dei suoi concerti sull’ammiraglia pubblica, la fiction su Papa Wojtyla con la seconda parte della sua vita su Canale 5), un film in prima tv su Rai2, Finalmente Sposi, con gli Arteteca, Le Iene che stavolta non dedicavano tutta la puntata a Covid, ma al contrario dei colleghi di Rete4, in avvio hanno attaccato la gestione lombarda dell’emergenza e promosso la solidarietà tra Bergamo e Palermo. Era questo il contesto generale in cui s’inseriva anche la nuova sfida a tre tra Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e Mario Giordano, nella serata tv di martedì 28 aprile.

Le sorti del confronto apparivano però fortemente concatenate, oltre che con le squadre e le scalette, anche con gli equilibri che si sarebbero verificati tra i programmi sul podio.

Bocelli perde il confronto indiretto con Volo e Pausini. E arriva secondo

E’ continuata su Rai1 la linea dei concerti evento datati in versione più o meno remix di grandi star della nostra canzone. Due settimane prima sull’ammiraglia pubblica, la replica de Il Volo –Un’avventura straordinaria, aveva conquistato 4,272 milioni e 15,3% vincendo ampiamente. La settimana scorsa Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, aveva avuto 3,447 milioni di spettatori ed il 13,3% di share. Ieri Un nuovo giorno- Andrea Bocelli Live, ha avuto solo 2,844 milioni di spettatori ed il 10% di share, portando a casa un risultato tutto sommato discreto ed il secondo posto per ascolti.

Traino campano, ‘penalizzazione’ lombarda. Il fenomeno di giornata è Finalmente Sposi

A vincere sono stati i comici di Made In Sud. Su Rai2 la pellicola in prima tv Finalmente Sposi con Monica Lima, Enzo Iuppariello e Sergio Friscia, diretto da Lello Arena, ha conseguito 2,844 milioni di spettatori ed il 10%. Trainante il 25% di share portato a casa sotto il Vesuvio, mentre i lombardi hanno accordato agli Arteteca ‘solo’ il 5,4%.

Più share di Rai2, comunque, ha fatto anche Canale5. Karol – Un Papa rimasto uomo, con Piotr Adamczyk, Michele Placido, Raoul Bova, ha avuto 2,327 milioni di spettatori e il 10,2%.

Più share di Finalmente soli ha fatto anche Italia1: Le Iene Show, con al comando Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, ha avuto 2,173 milioni di spettatori ed il 10,6% (2,669 milioni di spettatori ed il 12,4% sette giorni prima al battesimo).

Floris, Giordano e Berlinguer: la sfida delle scalette. E delle linee politiche

Il solco ‘politico’ la differenza più sostanziale, ieri, tra i tre programmi d’informazione? In sostanza, la linea più o meno ‘aperturista’, pro (Giordano) o contro un riavvio più spinto delle attività produttive del Paese. Queste le formazioni schierate in studio e in remoto.

DiMartedì ha aperto con il ministro Roberto Speranza, e poi ha proposto Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, Paolo Mieli, Pietro Senaldi, Ilaria D’Amico, Elsa Fornero, Edward Luttwak, Alessandra Moretti, Ilaria Sotis, Giovanni Rezza, Luciano Gattinoni, Valeria Cagno, Clelia Di Serio, Fabrizio Pregliasco, Carlo Cottarelli. Giovanni Floris ha vinto conquistando 1,786 milioni ed il 7% (1,7 milioni ed il 6,6% sette giorni fa)

Fuori dal coro, invece, dopo una lunga introduzione di Mario Giordano e le scuse al pubblico ‘meridionale’ (e non), ha aperto (non contando su Vittorio Feltri) con tanti commercianti e professionisti arrabbiati e preoccupati e quindi si è avvalso di Orietta Berti, Nicola Porro, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Antonio Tajani, Alessandro Meluzzi e Andrea Crisanti nella fase finale. Mario Giordano ha fatto lo stesso share di Floris, ma meno ascolti: 1,494 milioni ed il 7% (1,5 milioni ed il 6,8% sette giorni fa). Miracolo di San Gennaro, la Campania gli ha reso il 7,5% di share.

A #Cartabianca, oltre a Mauro Corona, c’erano tra gli altri ospiti Claudio Amendola, Silvio Berlusconi, David Sassoli, Andrea Scanzi, Ferruccio De Bortoli, Maurizio Belpietro, Antonello Colonna, Sandra Zampa, Giulio Gallera, Roberta Villa, Maria Cristina Settembrini. Bianca Berlinguer ha conseguito 1,418 milioni di spettatori ed il 5,7% (presentazione a 930mila e 3,1%).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00

Tg1 a 6,4 milioni (23,4%); Tg5 a 6 milioni (21,8%); TgLa7 a 1,6 milioni (5,8%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli: 8,9%. Amadeus in replica perde di misura con Striscia

Tra i talk Otto e Mezzo (2,642 milioni e 8,9% con Giovanni Rezza, Alessandro Sallusti e Marco Travaglio da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,587 milioni e 5,5% con Gianluigi Paragone, Gianni Riotta tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,470 milioni e 4,9% con Andrea Marcucci, Gabriele Buia, Virman Cusenza).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,3 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,444milioni di spettatori con uno share del 18,4%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni di spettatori (16,2%) con L’Eredità a 4,460 milioni di spettatori (18,8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,866 milioni e 15% di share e Avanti un Altro! a 4,237 milioni e 18,4%.

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)