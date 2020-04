Ascolti tv 28 aprile 2020: Rai2 batte Andrea Bocelli e Papa Wojtyla

Finalmente sposi 10%, Un nuovo giorno-Andrea Bocelli Live 10,6% e Karol, un Papa rimasto uomo 10,2%

A grande sorpresa vince la serata degli ascolti tv di ieri il film di Rai2 Finalmente sposi, che ha registrato il 10% di share media con 2,844 milioni. Sette giorni fa la stessa rete con il documentario Earth aveva fatto il 4,10% con 1,162 milioni.

Seconda posizione per Rai1 con Un nuovo giorno-Andrea Bocelli Live, che ha registrato il 10,6% di share media con 2,697 milioni di spettatori. Settimana scorsa ancora musica per l’ammiraglia di viale Mazzini, che con Stasera Laura-Ho creduto in un sogno aveva però portato a casa il 13,33% e 3,447 milioni.

Terza posizione per Karol, un Papa rimasto uomo su Canale5 con il 10,2% e 2,327 milioni di contatti. La fiction Mediaset su Giovanni Paolo II martedì scorso aveva registrato il 9,89% e 2,196 milioni.

Le altre reti

Nella gara dei talk show del martedì la spunta La7 con diMartedì, che ha fatto il 7% con 1,786 milioni, davanti a Fuori dal coro su Rete4 con il 7% e 1,494 milioni e a #Cartabianca su Rai3 con il 5,7% e 1,418 milioni.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Finalmente sposi)