Tra Sky e la Serie A un braccio di ferro milionario

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ultima rata per la stagione 2019-2020 in scadenza venerdì primo maggio. E nel frattempo si discute del prossimo contratto. Ma il pallone nel frattempo si è sgonfiato. E la TV vorrebbe uno sconto.

Diritti Tv, manca l’accordo Serie A-Sky

Il Sole 24 Ore, pagina 13.

In Italia i vertici della Serie A hanno intenzione di scrivere direttamente al Premier Giuseppe Conte, bypassando Figc e il ministro dello Sport, per chiedere al Governo una decisione chiara sulla ripresa del campionato entro l’ultima data utile del 13/14 giugno (dato che la Uefa ha imposto la chiusura della stagione 2019/20 entro il 12 agosto). Intanto, si portano avanti i colloqui con i titolari dei diritti tv per il triennio 2018/21 nella speranza di evitare strascichi giudiziari. Sky, Dazn e Img (l’agenzia Usa che detiene i diritti per l’estero) hanno saldato cinque rate su sei per la stagione 2019/20 per oltre i miliardo (su un totale di 1,4).

Il primo maggio scade l’ultima tranche da circa 233 milioni. La Lega è forte di un contratto che ritiene “blindato”, che legittimerebbe i broadcaster a non pagare solo se il blocco del torneo dipendesse da un “atto unilaterale”. Per questo motivo i 20 dub (anche se molti non sono assolutamente convinti della bontà della scelta) hanno dichiarato all’unanimità che sono pronti a giocare e sempre all’unanimità hanno chiesto l’integrale pagamento del dovuto per questa stagione e la prossima. È evidente che un decreto governativo che imponesse lo stop definitivo al calcio per forza maggiore rafforzerebbe la loro posizione.

La posizione di Sky

Nei giorni scorsi Sky si è detta disposta a pagare il dovuto a maggio, ma ha chiesto uno sconto di no milioni per la prossima stagione (pari al 15%, ma potrebbe salire fino al 18%), che già si profila più contratta. Questa soluzione peraltro è passata per i di La serie A In attesa dl giocare. Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus diritti tv della Bundesliga, e Comcast (la casa madre Usa di Sky) l’ha proposta con successo in Premier, anche grazie al fatto che i contratti sottoscritti in Germania e Gran Bretagna sarebbero meno blindati di quello italiano. Gli inglesi peraltro in vista della ripresa del torneo potrebbero vendere i diritti tv delle partite delle 3 del pomeriggio che finora non venivano trasmesse ma che il Governo vorrebbe che fossero visibili a tutti.