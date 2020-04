Ascolti tv 27 aprile digital e pay: I Numeri della Pandemia al top su SkyTg24. SkyCinemaUno cresce con Stallone, 20 con Bruce Willis

Su SkyCinema Rambo Last Blood 367mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata: Su 20 Codice Mercury a 601mila spettatori e 2,13% con Bruce Willis. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 555mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Premium Un’estate in Scozia a 496mila spettatori e 1,7%.

Ascolti Tv native digitali free: Tv8 forte in preserale e in access

Ascolti Auditel meno concentrati sulle generaliste lunedì 27 aprile, con Montalbano in replica su Rai1, ma la saga de Il Signore degli Anelli che fa flop su Canale 5 ed una sfida più equilibrata tra Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 sul terreno dell’approfondimento.

Su Sky Cinema Uno, Rambo Last Blood ha conseguito 367mila spettatori cumulando anche on demand e primissime e lo 0,6%. Su Fox Life Grey’s Anatomy tra le 22.30 e le 23.40 ha totalizzato 173mila spettatori cumulati, subito prima Station 19 è arrivato a 152mila spettatori. In tema news, su SkyTg24 tra le 18.00 e le 19.56 I Numeri della Pandemia a 342mila spettatori ed 1,83% di share.

Tra le digital free vince 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su 20 Codice Mercury a 601mila spettatori e 2,13% con Bruce Willis. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 555mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Premium Un’estate in Scozia a 496mila spettatori e 1,7%. Su Iris L’Avvocato del Diavolo a 454mila spettatori e l’1,7%. Su Rai Movie Bandolero a 395mila e 1,4%. Su Nove Earthflight ha avuto 268mila spettatori e 1%. Su Rai4 Siren a 249mila spettatori con lo 0,9%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 710mila spettatori con il 2,4%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 376mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 300mila spettatori e 1,2%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 251mila spettatori con l’1%.

Su TV8 Vite da Copertina ha avuto 220mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Rambo Last Blood)