Stasera in Tv: cosa vedere martedì 28 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 28 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live, Andrea Bocelli propone un itinerario musicale che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo, l’Arena di Verona, e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali, Andrea Bocelli accompagnerà lo spettatore in una serata di grandi emozioni in grado di coinvolgere tutti i sensi puntando dritto al cuore così come al cuore punta il nuovo impegno della Andrea Bocelli Foundation.

Rai 2 – Finalmente Sposi, il duo comico napoletano degli Arteteca diretti da Lello Arena. Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – I segreti di Brokeback Mountain, Wyoming, 1963. Fra due cowboy nasce l’amore. Finita l’estate, i ragazzi devono affrontare i pregiudizi. Leone d’Oro 2005 e tre Oscar 2006. Dal racconto “Gente del Wyoming” di Annie Proulx.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Karol un Papa rimasto uomo, film che racconta momenti e gesti del pontificato di Giovanni Paolo II nel loro più forte significato e impatto simbolico. Musiche di E. Morricone.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Cavalca, Vaquero!, un fuorilegge, braccio destro di un bandito messicano, tenta di cacciare una coppia di coloni dalle terre che controlla.

Premium Cinema – Le crociate, Balian è un giovane maniscalco che ha perso la famiglia. Un giorno gli si presenta il nobile crociato Goffredo, che gli dichiara di essere suo padre e di volerlo portare con lui in Terra Santa. Balian decide di intraprendere quel viaggio. Ma durante il cammino Goffredo viene ferito a morte e Balian si ritrova da solo a dover difendere la strada per la Città Santa percorsa dai pellegrini. A seguito di un complotto ordito dagli alti dignitari della città, Balian dovrà affrontare l’esercito dei Saraceni..

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Spider-Man: Homecoming, dopo gli eventi di “Captain America: Civil War” e il suo incontro con gli Avengers, Peter Parker tenta di conciliare la sua vita al liceo con la sua carriera da Spider-Man. Sotto l’occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark, Peter, tornato a casa, dove vive con la sia Zia May, cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana, sorvegliato dalla la zia May, ma viene puntualmente distratto dall’esigenza di dimostrare il suo vero potenziale, oltre i confini del perimetro rionale. Quando un nemico sconosciuto di nome Vulture minaccia tutto quel che per lui conta, i suoi affetti e la sua stessa vita, il giovane Peter deve evitare ogni imprudenza e dimostrare di essere un eroe adulto e capace…

Nove – Corpi da reato, Sarah Ashburn è ambiziosa, agile, metodica, brillante. E’ un’agente dell’FBI. E’ piuttosto arrogante e mira a ottenere una promozione. Ma l’ambito salto è legato a uno dei più pericolosi boss della droga, noto come Mr. Larkin. Sarah deve scovarlo. Ma la difficoltà dell’impresa non si esaurisce qua. L’agente, infatti, per portare a termine l’incarico dovrà lavorare al fianco di un’ufficiale di polizia di Boston: Shannon Mullins. Una donna sboccata, piuttosto volgare che per catturare i criminali non ha metodo, solo un grandissimo fiuto. Il contrasto tra le due è inevitabile.

Sky Cinema 1 – Classe Z, in un liceo scientifico romano, c’è una classe molto particolare: la quinta H, dove sono stati relegati tutti i peggiori studenti dell’istituto. Tra questi c’è Ricky, la cui attività preferita è fare scherzi ignobili per poi condividerli su YouTube; Stella, che pensa solo a seguire la moda; e Viola, intelligente, ma ribelle e poco disciplinata. Tutti i professori li snobbano ritendendo la classe senza alcuna speranza, tranne quello di italiano, Marco Andreoli, che crede in loro e prova a dimostrarlo..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Andrea Bocelli)