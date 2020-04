Addio a Claudio Risi, regista de I ragazzi della Terza C

Scompare a 71 anni il regista Claudio Risi

Vanzina: “Uniti da I ragazzi della Terza C”

Il Messaggero, pagina 19, di Enrico Vanzina.

Addio Claudio. Addio amico della gioventù, amico della adolescenza, amico della maturità, amico vero della vita. La vita vera. Con te, dopo tuo padre Dino, dopo mio padre Steno, dopo tua madre e mia madre, dopo mio fratello Carlo, se ne va un altro pezzo portante della nostra esistenza insieme. Due famiglie che si sono volute bene sul serio. Restiamo tuo fratello Marco e io, sgomenti, con addosso un senso di vuoto che non ci darà pace.

SCOPERTE

Eri gentile, spiritoso, elegante, talvolta cocciuto, borbottone. Eri generoso. Eri soprattutto buono e sensibile. Eri proprio l’amico che tutti vorrebbero avere. Quante cose abbiamo diviso insieme. La scoperta del cinema, delle ragazzine Anni 60, dei motorini, dei viaggi a Londra per andare ad ascoltare il Rock e il primo Pop stellare. Quanti ricordi entusiasmanti, A Cortina, ma anche al Tcrminillo, al mare nella vostra villa al Circeo, a Castiglionceilo, a Tropea, ma anche a St. Tropez. E i viaggi in America, in Jugoslavia, in Finlandia, in Svezia. Poi le fidanzate, le mogli e i figli che crescevano. Poi il lavoro. tin lavoro che ci ha uniti per sempre quando ti affidai la regia della serie “I Ragazzi delle ‘terza C”, che avevo immaginato, scritto e prodotto e che tu hai magistralmente girato con un gruppo straordinario di attori giovani, Che successo che fu. Claudino. Sono cose che ci inchiodano per sempre uno all’altro.

(Nella foto Claudio Risi)