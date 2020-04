Come ti prendo per il c… il Covid 19

L’unico comico sopravvissuto al virus

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

I musicisti non suonano. Gli attori non recitano. E, fino a qui, lo capiamo: hanno le mani legate dal Covid -19. Ma cosa c’entrano i comici? Da quando l’epidemia ha iniziato a dilagare, i mattatori della risata si sono ammutoliti. E scattata una sorta di auto-reclusione della battuta, che ha spazzato via dalla tv persino la satira politica più militante (e dire che gli spunti non mancherebbero). Della serie: niente risate, siamo in quarantena. L’esempio più eloquente è Maurizio Crozza: il nostro era in onda su canale Nove, con Fratelli di Crozza, proprio quando l’emergenza ha travolto tutto e tutti. Dopo due sole puntate, ha preferito fermarsi cedendo il passo alle repliche dello show. La sua scelta era comprensibile: quando è successo eravamo all’inizio della pandemia e scherzarci su non era certo di buon gusto.

Per non parlare della difficoltà di far ridere uno studio vuoto. Adesso però abbiamo un disperato bisogno di sdrammatizzare: è passato più di un mese e mezzo, la conta dei morti ha rallentato la sua salita e la fase 2 è alle porte. Peccato che nessun comico sembra essere disponibile: sono tutti tappati nelle proprie case, in silenzio. Tutti tranne uno: Antonio Ornano. Il celebre comico di Zelig e Quelli che il calcio sta sbancando su Facebook con una serie di video comici che prendono di punta proprio l’emergenza Coronavirus. Le battute sono tanto geniali quanto coraggiose. Ci vuole infatti fegato a demolire, colpo su colpo, le nuove, granitiche, filosofie nate in seno alla quarantena, che trovano i propri capisaldi negli slogan #andratuttobene e #neusciremomigliori. Ornano però ha sempre amato essere politicamente scorretto e, per nostra fortuna, non si lascia intimorire: va giù a testa dritta, esternando tutta la sua (e nostra) esasperazione per le derive retoriche di questa pandemia. Partiamo dal Primo Principio Universale del contagio che recita: ora state male ma poi andrà tutto bene. Ce lo ripetono continuamente, lo scrivono persino sui lenzuoli stesi fuori al balcone. Un supplizio al quale Ornano risponde così, nel suo ultimo video pubblicato domenica scorsa, sottolineando il «futuro indeterminatissimo» di quel andrà.

(Nella foto Antonio Ornano)