Ascolti tv 26 aprile digital e pay: SkyTg24 al 5% col premier, Rai Movie al top con The Gifted

Su SkyCinema Uno Angry Birds2 a 153mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prime time: su Rai Movie The Gifted a 661mila e 2,22%. Su Giallo Profiling 629mila ed il 2,3%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il re dei giochi 619mila spettatori e il 2,1%.

Ascolti, chicche: in seconda serata su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 582mila e 2,3%, su Nove Little Big Italy 401mila e 1,8%.

Film e news sulla pay

A vincere la serata generalista ieri – domenica 26 aprile – è stata ancora di nuovo L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha superato i film e le tre trasmissioni dedicate all’approfondimento su Covid-19, tutte più o meno lanciate dal discorso e dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, in onda dopo le 21.25 su tutte le edizioni delle news delle 20.00 delle emittenti principali e sulle all news. Sulla pay, in particolare, massima evidenza per news e cinema. Su SkyCinemaUno Angry Birds2 Amici per sempre ha avuto 153mila spettatori. Su SkyCinema#io resto a casa2 The Jackal ha avuto 120mila spettatori. Mentre alla sera SkyTg24 con la conferenza stampa del capo del governo tra le 20.26 e le 21.08 ha avuto 1,588 milioni di spettatori ed 5%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il film di Rai4 sulla fiction di Palomar su Tv8 e Profiling su Giallo

In prima serata su Rai Movie The Gifted a 661mila e 2,22%. Su Giallo Profiling ha totalizzato 629mila spettatori ed il 2,3%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il re dei giochi ha ottenuto 619mila spettatori e il 2,1%. Su Rai4 Fino a prova contraria a 593mila e 2,1%. Su Cine 34 il cult di Enrico Vanzina con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano, Piedipiatti, a 522mila spettatori con l’1,9%. Su 20 The Departed – Il bene e il male a 381mila spettatori e 1,4%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 334mila spettatori con l’1,2%.

In seconda serata in luce Real Time

Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 582mila e 2,3%. Sul Nove Little Big Italy è stato visto da 401mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 40 carati è stato seguito da 343mila spettatori pari all’1,8%.

In access vince la cucina di Tv8

Su Tv8 4 Ristoranti a 423mila e 1,3%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 184mila spettatori e 0,6%.

In preserale

Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 380mila spettatori con l’1,4%. Sul Nove Il giorno più netto a 217mila spettatori con l’1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Giuseppe Conte a SkyTg24)