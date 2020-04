Mediaset scongela Bonolis, Rai accende Insinna, Maria riscalda Amici

“Pronti a tornare a inizio maggio” Insinna e Bonilis: via alla fase 2



«Stiamo facendo di tutto, in sicurezza. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine». Parola di Flavio Insinna che, ieri ospite di Mara Venier a Domenica In, ha annunciato l’imminente ritorno de L’Eredità, il quiz preserale di Raiuno, che dallo scorso 23 marzo sta andando in onda con le puntate in replica. Nonostante i malumori iniziali di alcuni fan sui social, il programma sta riscuotendo un discreto successo di pubblico ma ora è tempo di ripartire con le puntate inedite. La data dovrebbe essere il 4 maggio, o qualche giorno dopo, e la produzione si è già attivata per iniziare le registrazioni.

Se in casa Rai fervono i preparativi per il ritorno della “ghigliottina” e degli altri giochi, Mediaset è già pronta con il diretto concorrente: le puntate inedite di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis, tornano in onda il 3 maggio su Canale 5 alle 18.45. II preserale Mediaset terrà compagnia al pubblico fino al 21 giugno visto che le puntate a disposizione sono ben 50, alcune registrate prima della pandemia tanto che la decisione di metterle in “frigo” nel pieno dell’emergenza sanitaria aveva mandato su tutte le furie il conduttore che, tramite i social si era sfogato chiedendo i motivi di tale scelta. Al di là dell’episodio, il programma resta uno dei capisaldi di Canale 5 tanto che per la prossima stagione (da settembre) si mormora già di approdo in prima serata con quattro puntate speciali con personaggi noti come concorrenti, una sorta di Avanti un Altro Vip, già sperimentato con lo show cui partecipò Maria De Filippi. E, a proposito, di Queen Mary, a maggio su Canale 5 arriverà anche Amici Speciali, il secondo spin-off del talent show Amici. In questi giorni avrebbe dovuto debuttare Amici All Stars, con una sfida tra gli ex allievi che negli anni hanno avuto maggior successo. II nuovo format dovrebbe invece debuttare il 18 maggio e dal sottotitolo, “Con Tim Insieme per l’Italia”, pare confermata l’intenzione della conduttrice nel voler supportare concretamente la situazione che si è creata a causa del Covid-19. «II pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo» ha detto la De Filippi nei giorni scorsi.

(Nella foto Paolo Bonolis)