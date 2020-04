Stasera in Tv: I programmi di lunedì 27 aprile 2020

Su Rai 1 “Il commissario Montalbano”, su Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, su Rai 3 “Report”, su Rete 4 “Quarta repubblica”, su Canale 5 “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello”, Su Italia 1 “Così è la vita”, su La7 “U-Boat 98”, su Tv8 “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”, su Nove “Earthflight”, su Sky Cinema “Rambo – Last blood”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “Anche se è amore non si vede”, su Iris “L’avvocato del diavolo”, su Rai Movie “Bandolero!”

I programmi di stasera in tv di lunedì 27 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Bandolero!, inseguiti dallo sceriffo July Johnson, i due fratelli fuorilegge Mace e Dee Bishop fuggono in Messico insieme a un’avvenente vedova. Riusciranno a farla franca?

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, 4 Premi Oscar per il cult fantasy tratto dalle pagine di J. R. R. Tolkien. Uomini ed Elfi alleati contro un Anello dal potere oscuro.

Italia 1 – Così è la vita, Bancomat, Aldo, è un detenuto di mezza tacca che in qualche modo sequestra il poliziotto Giacomo e l’inventore di giocattoli Giovanni.

Premium Cinema – Anche se è amore non si vede, due amici di vecchia data, Salvo e Valentino, vivono a Torino ed hanno una piccola società di servizi turistici. Con il loro coloratissimo autobus inglese a due piani, trasportano i turisti tra le vie ed i monumenti della città. La guida turistica è la bella Natascha, che però non conosce nessuna lingua straniera. Quando Gisella, stremata dall’affetto sdolcinato e ossessivo di Valentino, chiede a Salvo di dirgli che vuole lasciarlo, si avvia una serie di romantici equivoci e di incroci sentimentali.

Iris – L’avvocato del diavolo, thriller giudiziario e parabola faustiana. Un brillante avvocato, Keanu Reeves, la sua bella moglie, Charlize Theron e il Grande Tentatore, Al Pacino.

Altre emittenti

La7 – U-Boat 96, siamo nel 1942. La flotta sottomarina tedesca è impegnata in un’epocale battaglia contro la marina britannica. Ma, se inizialmente i temibili U-Boot parevano avere la meglio, ora anche per i tedeschi si registrano pesanti perdite. Il film di Wolfgang Petersen segue le vicende di un equipaggio, soldati impegnati in missioni al limite e, al tempo stesso, uomini che cercano disperatamente di sopravvivere venendo a patti con la follia che li circonda e l’ideologia che li comanda.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Earthflight – Sorvolando il pianeta, lasciamoci trasportare dagli avvoltoi e dalle Aquile Urlatrici in un volo mozzafiato sopra l’incontrastato regno selvatico africano.

Sky Cinema 1 – Rambo – Last Blood, Arizona. John Rambo, ormai sembra essersi perfettamente integrato nella comunità, supporta anche la forestale durante una alluvione. Abita nella tenuta di famiglia insieme a due donne di origine messicana, la domestica e amica Maria e la nipote Gabrielle. L’incubo però della guerra ancora lo tormenta, tanto da vivere in un grande labirinto di tunnel che ha scavato proprio sotto il terreno del ranch. Gli eventi che si succederanno, lo spingeranno di lì a poco a imbracciare ancora una volta le armi.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Il Signore degli Anelli)