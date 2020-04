Stasera in Tv: cosa vedere sabato 25 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 25 aprile 2020

RAI

Rai 1 – Stasera sogna con Massimo Ranieri, una serata speciale insieme a Massimo Ranieri, per rivedere i capitoli più intensi e spettacolari della prima edizione di uno show musicale costruito intorno a sentimenti forti e popolari, ricco di incontri accoglienti e appassionanti da rivivere con le emozioni e le speranze del tempo che stiamo vivendo.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – I topi, Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all’apparenza sembrerebbe già abitato.

Rai Movie – La notte di San Lorenzo, nella notte di San Lorenzo del 1944 un gruppo di contadini lascia le campagne di San Miniato per sfuggire ai tedeschi. Due premi speciali a Cannes 1982, sei David e due Nastri d’Argento 1983.

MEDIASET

Rete 4 – La ciociara, tratto dal romanzo di Moravia e premio Oscar. Durante l’ultima guerra Cesira, giovane vedova coraggiosa si rifugia con la figlia nel paese natale.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Robinson Crusoe, spassoso film d’animazione dal romanzo di Defoe. La storia del naufrago Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Martedì, che diventa il suo migliore amico.

Premium Cinema – Il testimone invisibile, nella Milano bene l’imprenditore dell’anno Adriano Doria, bello, ricco, sposato con una figlia e con tanto di amante di nome Laura, si ritrova accusato di avere ucciso quest’ultima e per il momento agli arresti domiciliari. Lui si dichiara innocente e per dimostrarlo si avvale di un’avvocatessa penalista di fama, Virginia Ferrara. Adriano si sottopone ad una sorta di interrogatorio da parte del suo legale, che ha bisogno dei più minuscoli dettagli del suo racconto per capire dove si nasconde la verità.

Iris – Zodiac, la storia vera del serial killer denominato Zodiac, che negli anni ’60 e ’70 sconvolse la citta’ di San Francisco.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Il Giante, Bick Benedict è il fiero e aitante discendente di una famiglia di allevatori texani. Uomo all’antica, dai sani valori etici e morali, s’innamora e sposa la bella Leslie. E mentre comincia la loro vita a due, coronata dalla nascita di tre figli, il mondo intorno a Bick cambia. E in queste trasformazioni lui proprio non si riconosce.

Dopo la guerra il suo vicino si arricchisce a dismisura, avendo trovato il petrolio sulla sua proprietà. Mentre Bick va a scontrarsi con la moglie sull’educazione dei loro figli. Proprio loro, infatti, danno da pensare. Soprattutto quando Jordan sposa, con sgomento razziale del padre, una giovane messicana. Ma la goccia deborda quando Jett, che da ricco sta cominciando una rovinosa discesa economica, si mette a corteggiare la terza figlia dei Benedict…

Tv8 – Agente 007 – Moonraker, avventura nello spazio per l’infallibile agente britannico. Un Boeing 747 trasporta uno shuttle, il Moonraker, realizzato nei laboratori della Drax Industries. Destinazione: Inghilterra. Ma qualcosa va storto. Durante il viaggio l’aereo viene dirottato e quindi fatto precipitare nell’oceano Atlantico. I membri dell’equipaggio perdono la vita e dello shuttle non ci sono più tracce. Il Governo incarica Bond di indagare. 007 inizia la sua missione incontrando Hugo Drax, il proprietario dell’omonima multinazionale.

Nove – The Missing, New Messico, Diciannovesimo secolo. Dopo anni di lontananza un padre fa ritorno da sua figlia nella speranza di potersi riconciliare con lei. Maggie inizialmente non ne vuole sapere, ma, quando una delle sue due bambine viene rapita, padre e figlia dovranno imparare a collaborare per la salvezza della piccola.

Sky Cinema 1 – Tutta un’altra vita, Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive e comodità di ogni genere, Gianni finalmente pensa di aver trovato ciò che cercava, ma c’è ancora una sorpresa che lo aspetta…

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

