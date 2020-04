Mediaset non ancora uber alles, però…

Mediaset rafforza ancora la presa su Prosiebensat

Il Sole 24 Ore, pagina 21, di A. Bio.

Mediaset fa un altro passo avanti in Prosiebensat.1 e si porta al 24,9% dei diritti di voto. Prima di questa operazione il gruppo Mediaset deteneva il 20,1% del capitale, pari al 20,7% dei diritti di voto.

Nei giorni scorsi l’Antitrust tedesco aveva autorizzato la salita fino al 25 per cento. Detto e fatto, in una traiettoria che conferma l’importanza strategica che il gruppo attribuisce al mercato tedesco considerato dalle parti di Cologno sempre di più come terzo mercato, dopo l’Italia e la Spagna. E questo tanto più ora che, fra marzo e aprile, il percorso di avanzamento di Mediaset ha visto sparire ostacoli importanti (l’uscita di scena del ceo Max Conze, insofferente, e senza celarlo, alla compagnia dei soci italiani) e comparire tasselli determinanti, come la dichiarazione, contestuale all’uscita di Conze, che il broadcaster bavarese sarebbe ritornato al suo core business della tv e della produzione di contenuti, mettendo da parte e-commerce e online spinto.

A inizio aprile il gruppo Tv aveva notificato l’incremento della propria partecipazione nel broadcaster tedesco al Bundeskartellamt innanzitutto per mettersi al riparo da eventuali obiezioni in sede di Assemblea di Prosiebensat che è stata confermata per il io giugno anche se in collegamento video e senza adunata dei partecipanti. La legge tedesca prevede infatti la notifica al raggiungimento del 25%. Ma cosa sarebbe successo se con la conta dei diritti di voto si fosse andati oltre durante le assise?

(Nella foto gli studi Mediaset di Cologno Monzese)