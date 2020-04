Ascolti tv 23 aprile digital e pay: I numeri della Pandemia al 2,7% su SkyTg24. Ritorno record di Borghese su SkyUno. Iris boom con L’Immortale

Sulla pay 4 Ristoranti a 694mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prime time: su Iris l’Immortale a 705mila e 2,45% di share; su Tv8 La Notte dei record a 497mila e 1,65%; sul Nove Come Farsi lasciare in 10 giorni 421mila e 1,5%; su Rai4 Southpow a 395mila e 1,4%.

Ascolti tv cinema pay: su SkyCinemaUno Furious a 174mila

A rifare boom per le generaliste ieri – giovedì 23 aprile – dopo il fenomeno delle settimane precedenti, Doc-Nelle tue mani, è stata un’altra fiction di Rai1, Vivi e lascia vivere, che ha raggiunto il 26% e nel finale di serata, addirittura, si è accaparrata da sola quasi il 30% dell’audience.

Le generaliste hanno fatto una controprogrammazione molto tattica, ma hanno fatto bene i talk d’informazione. Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi con l’itinerante Alessandro Borghese. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 694 mila spettatori con l’1,56% di share, che ha costituito il record del titolo, quello della prima emissione è stato di 472mila spettatori.

La sfida tra i ristoratori – che ieri era ambientata tra i suggestivi canali di Venezia – ha segnato un +88% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi, toccando quota 1.098.088 contatti con una altissima permanenza, al 63%.

Su SkyCinemaUno Furious ne ha invece avuti 174mila. Su Sky, tra le 18.00 e le 18.55, SkyTg24 con I numeri della pandemia ha avuto 446mila spettatori ed il 2,7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris su Tv8

In prima serata su Iris L’Immortale con Jean Reno a 705mila spettatori e 2,45% di share; su Tv8 La Notte dei record a 497mila e 1,65%; sul Nove Come Farsi lasciare in 10 giorni 421mila spettatori e 1,5%; su Rai4 Southpow a 395mila e 1,4%. Sul 20 22.11.63 a 380mila e 1,3%. Su Rai Movie La ragazza del treno a 291mila spettatori con 1%. Su Rai Premium Il Molo Rosso a 149mila e 0,6%.

Su Tv8 Guess my age a 851mila e 2,9%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 390mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 546mila e 2,1%. Su Nove Sono le venti a 283mila e 1,1%.

Su TV8 Vite da Copertina a 288mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Alessandro Borghese)