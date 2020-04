Michele Dalai ha realizzato un diario creativo al tempo della quarantena, in podcast

Una collezione di 43 incontri, disponibile su Audible di Amazon, con tantissimi personaggi dello spettacolo per raccontare la vita chiusi in casa, intitolata “Stayom!”.

Il suono OM è una sillaba fondamentale nella meditazione e nella pratica della yoga, un modo di liberarsi e accompagnare alla porta ogni negatività. Il suono OM ricorda molto da vicino altre due sillabe, quelle di “home”, la casa: quella in cui tutti gli italiani e gli oltre 40 personaggi intervistati da Michele Dalai stanno trascorrendo queste settimane di quarantena.

Da una serie di interviste in diretta Instagram realizzate da Michele Dalai, nate come una semplice chiacchierata in video, Audible, società Amazon, ha dato vita all’instant podcast StayOm! Diario creativo al tempo della quarantena. Oltre a essere un’esclusiva Audible Original già disponibile sulla piattaforma, il podcast si trova gratuitamente anche su Audible.it/acasaconaudible, insieme ad altre centinaia di titoli gratis, a disposizione non solo degli utenti registrati al servizio ma di tutti gli italiani.

Le puntate e gli ospiti

43 puntate da massimo 35 minuti ciascuna: non una recita a soggetto, ma la libertà di muoversi nello spazio libero del racconto, anche quando quello fisico manca, con l’urgenza di sentirsi dando voce alla domanda più spontanea nel momento più adatto: Come stai? Ecco gli ospiti:

Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Frankie HNRG, Claudio Coccoluto, Francesca Baraghini, Martina Colombari, Matteo Soragna, Alessandro Mamoli, Paola Turci, Pierluigi Pardo, Cesare Picco, Filippo Sensi, Marco Congiu, Jack Jaselli, Andrea Mazzantini, Frank Lotta, Lele Sacchi, Paolo Maggioni, Alessia Tarquinio, Mauro Berruto, Tito Faraci, Gianluca Gazzoli, Simone Lenzi, Mister T Bone, Matteo Caccia, Saturnino, Gigi Datome, Flavio Tranquillo, Matteo Grandi, Franco Bolelli, Alberto Infelise, Vic, Sandro Veronesi, Mauro De Marco, Annalisa De Simone, Annalisa Cuzzocrea, Malika Ayane, Tommaso Labate, Daniele Cobianchi, Christian Rocca, Carlo Greppi, Giovanbattista Venditti.

(Nella foto Michele Dalai)