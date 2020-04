Ascolti tv analisi 23 aprile: Elena Sofia Ricci spegne Canale 5. Giù i film, in alto i talk, con Del Debbio che batte di poco Formigli

La fiction Vivi e Lascia Vivere parte forte, facendo più del doppio della saga di Pirati dei caraibi su Canale5. Senza Argentero in campo, comunque, i talk battono netto i film. Del Debbio va forte, ma vede avvicinarsi Formigli, in crescita di quasi due punti, in una sfida giocata anche stavolta su tono, servizi, ospiti.

Ascolti tv seconda serata: col traino della fiction Porta a Porta prevale facilmente

Vivi e lascia vivere parte col botto. Una storia da ‘fase due’



Racconta una storia di ripartenza, interessante e attuale, che si potrebbe definire da ‘fase due’ la fiction con Elena Sofia Ricci che ha esordito ieri – giovedì 23 aprile – su Rai1 trovandosi di fronte, più o meno, la stessa concorrenza blanda che era stata schierata sette giorni prima contro la puntata finale del fenomeno Doc-Nelle tue mani (8,691 milioni ed il 31,4% il botto finale). Il bilancio del battesimo di Vivi e lascia vivere è stato ottimo: 7,1 milioni e 26% di share. Ed ovviamente è bastato per vincere in scioltezza la serata e distanziare i rivali diretti. In particolare, ieri, è arrivata distantissimo su Canale 5 la saga dei Pirati dei Caraibi (Oltre i confini del mare a 2,551 mln e 10,5%). Aspetti positivi della serata di ieri per Cologno? Il fatto che il film su Italia1 (Bus 657 a 1,475 milioni di spettatori e il 5,1%) abbia battuto quello su Rai3 (Baby Driver-Il genio della fuga a 1,136 milioni di spettatori e il 4%) e la commedia con Vincenzo Salemme in replica su Rai 2 (Di mamma ce ne è una sola a 1,132 milioni di spettatori e il 4,1%). Ma anche quello di essere prevalsa nella sfida più interessante, che anche ieri era quella dei talk, tra Rete4 e La7, in una serata tv caratterizzata dalle notizie di accordo che arrivavano dal fronte europeo.

Del Debbio vs. Formigli: la sfida delle scalette, da una parte su Rete4 la Meloni che non può prendersela con l’Europa e dall’altra Sala, Renzi e Gori; nella seconda fase Del Debbio inscena lo scontro settentrionali contro meridionali con Auriemma e Marcato, Formigli parla di economia con Calenda e Misiani

Era una partita interessante quella dei talk, anche perché stavolta si giocava senza il fenomeno Luca Argentero a influenzarla. Elena Sofia Ricci, comunque, alla fine ha portato a casa oltre un milione di spettatori in meno rispetto a Doc. E questo pubblico, più o meno, si può dire per semplificare e sintetizzare, ha oleato le prestazioni di Dritto e Rovescio e Piazzapulita, con il programma di Rete 4 che è stata la terza opzione in serata, ma ritemprando soprattutto il programma de La7, tornato vicino al rivale.

Paolo Del Debbio ha aperto come di consueto con una sua ricognizione esterna e poi ha ospitato a lungo Giorgia Meloni. Dall’altra parte della barricata, invece, Corrado Formigli ha proposto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Alberto Mantovani, un servizio in Veneto e quindi Matteo Renzi, Massimo Galli, Antonio Padellaro, in un arco temporale che su Rete4, spezzato da qualche servizio, è stato presidiato fino alle 22.00 da Giorgia Meloni. Poi Formigli ha mandato in onda la prima parte di un’intervista a Giorgio Gori e quindi Stefano Massini, mentre da Del Debbio si confrontavano tra gli altri, animatamente, Emanuele Fiano, Maurizio Belpietro. Dopo le 23.00 Formigli ha terminato l’intervista con Gori e quindi chiamato in causa sui temi economici e sociali Carlo Calenda, Stefano Zurlo, Antonio Misiani, Fabio Picchi, mentre nell’altra trasmissione c’era lo scontro ‘nord contro sud’ affidato dal Del Debbio ai ‘caratteristi’ Raffaelle Auriemma e Roberto Marcato, prima che Luigi De Magistris riaprisse una fase meno convulsa del dibattito.

Vittoria chiara di Rete4, ma con meno distacco: Del Debbio cresce di mezzo punto, Formigli di due

Auditel dice che Rete 4 (ha conquistato 1,689 milioni di spettatori ed il 7,6% di share, in crescita di mezzo punto) ha vinto nettamente la partita con La7 (ha riscosso 1,532 milioni di spettatori ed il 6,9%, in crescita di quasi due punti).

Le altre partite della giornata

La7 si può consolare anche con il solito predominio in access prime time. Tra i talk ha stravinto Lilli Gruber. Otto e mezzo ha schierato Walter Veltroni, Sebastiano Barisoni, Silvia Sciorilli Borrelli ed ha riscosso 2,584 milioni di spettatori e 8,5%.

Su Rete4 a Stasera Italia, Barbara Palombelli ha conseguito 1,525 milioni ed il 5,3% e quindi 1,436 milioni ed il 4,8% con Tommaso Labate, Alberto Bagnai, Paolo Liguori, Alessandro Alfieri, Adolfo De Stefani Cosentino e Michela Vittoria Brambilla.

Su Rai2 a Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e Anna Maria Bernini, Francesco Maria Del Vigo, Massimo D’Amore, Gavino Moretti, ha raccolto 1,271 milioni di spettatori e il 4,2% di share.

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 6 milioni di spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,573 milioni di spettatori ed il 18,6%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole Classic 927mila e 3,1%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,256 milioni di spettatori (17,3%) con L’Eredità a 4,686 milioni di spettatori (20,4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,5 milioni e 13,9% di share e Avanti un Altro! a 4,065 milioni e 18,3%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,2 milioni di spettatori e il 16%. Santa Messa a 1,3 milioni e 24,8%; Storie Italiane 1,1 milioni ed il 13,3% e poi 1,2 milioni ed il 11,2%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,351 milioni e 15,8% e 1,385 milioni e 16,1%.

Su Rai1 il meglio di Linea Verde a 1,751 milioni di spettatori con il 9,8%. Su Canale 5 Forum a 1,9 milioni di spettatori con il 15,71%.

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2 milioni di spettatori con il 13,3% nella seconda parte. Su Canale 5 Uomini e Donne 1,841 milioni di spettatori e 11,5%, Pomeriggio Cinque a 1,940 milioni e 13,6% e poi a 2,2 milioni e 11,7%

Tra i Tg delle 20

Tg1 6,6 milioni e 24,4%; Tg5 5,8 milioni e 21,2%; TgLa7 1,665 milioni e 5,8%.

Su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa ha riscosso 1,895 milioni di spettatori con 14,6% di share. Su Canale 5 Tg5Notte ha avuto 800mila spettatori e il 6,1%. Tg3 Linea notte a 481mila spettatori e 4,21%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Vivi e lascia vivere)