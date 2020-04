Ascolti Tv 22 aprile digital e pay: SkyTg24 al 2% con I Numeri della Pandemia. Boom Rai4 con E venne il giorno, fenomeno Tv8 in day time

Ascolti opzionali: al pomeriggio su Tv8 Per Amore di Megan 679mila e 3,9%, La Tata dei Desideri a 727 mila e 4,8%. E Papi supera 800 mila in access

Tempi complicati per la tv nelle settimane di preparazione della ‘fase 2’, ma con griglie un po’ meno impoverite di programmi mercoledì 22 aprile. E dove ora si comincia ad assistere ad una tendenza ad evitare un eccesso di esposizione alle informazioni su Covid-19. Con due repliche sulle ammiraglie, ieri spazio ampio per le native digitali free, in primis per il film su Madre Natura grande sterminatrice firmato da M. Night Shyamalan e con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel in onda su Rai4.

Sulla pay cinema e news

In evidenza le news e anche l’offerta cinema, ieri, sulla pay tv. Su SkyCinemaDue La donna elettrica con Halldóra Geirharðsdóttir ha conseguito 121mila spettatori cumulati e lo 0,3. Ieri, inoltre, l’appuntamento di SkyTg24 con I numeri della Pandemia tra le 18.00 e le 18.24 ha avuto 321mila spettatori e 1,9% e tra le 18.29 e le 18.55 ha riscosso 365mila spettatori ed il 2%, per una media di 343mila e 1,93%.

In prime time le native digital: Rai4 fa il botto, Iris pure

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 E venne il giorno a 728mila e 2,55%. Su Iris Prova a prendermi a 700mila e 2,61%. Su Tv8 L’uomo bicentenario a 560mila spettatori e il 2,1%. Su Rai Movie Amore cucina e curry a 553mila e 2%. Sul 20 22.11.63 a 406mila spettatori con l’1,5%. Su Nove Robocop a 400mila e 1,5%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 473mila spettatori e 1,8%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 277mila e 1%.

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 802mila spettatori con 2,7%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 438mila spettatori con l’1,5%.

Al pomeriggio vola Tv8

Su TV8 Per Amore di Megan a 679mila e 3,9%, La Tata dei Desideri a 727mila e 4,8% e Vite da Copertina a 289mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Mark Wahlberg e Zooey Deschanel in un momento di E venne il giorno)