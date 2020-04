Si scrive Netflix, si legge Zio Paperone

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Quindici milioni di abbonati in più per la regina dello streaming: “Nel primo trimestre 2020 abbiamo cassa positiva per 162 milioni di dollari. Lo stop alle produzioni consentirà di migliorare il risultato di almeno un miliardo al 2019. E, con tantissimi nuovi prodotti già pronti, abbiamo 5,2 miliardi di dollari di liquidità”.

Netflix, ora la cassa è positiva

ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Ci voleva una pandemia mondiale per consentire a Netflix di chiudere un trimestre con cassa positiva, ovvero con le entrate che superano le uscite. E successo nel periodo gennai-omarzo 2020, e il motivo è semplice: tutte le nuove produzioni sono state chiuse (si continua a girare solo in Corea del Sud e Islanda) e quindi anche il cash da sborsare per pagare i set di nuove serie o nuovi film resta nelle casse del gigante dello streaming. A prescindere da ricavi o ablxmati, infatti, gli stessi vertici di Netflix sanno bene che il tallone d’Achille è proprio il flusso di cassa negativo che contraddistingue il loro modello di business da quando, cinque anni fa, hanno scelto di buttarsi a capofitto nella produzione di contenuti originali ed esclusivi. Con investimenti da decine di miliardi di dollari all’anno che si fatica a digerire: nel 2015 Netflix ha chiuso con una cassa negativa per 920 milioni di dollari; nel 2016 la differenza tra entrate ed uscite aveva raggiunto un saldo negativo per 1,66 miliardi di dollari; e poi cassa in rosso per due miliardi nel 2017; per 3 miliardi nel 2018, e per 3,3 miliardi di dollari nel 2019. «Ma quello del 2019», promettono gli amministratori di Netflix nel documento a commento del primo trimestre del 2020, «dovrebbe essere il picco negativo del nostro free cash flow. Nel primo trimestre 2020 abbiamo cassa positiva per 162 milioni di dollari, rispetto al rosso di 460 milioni del primo trimestre 2019. E lo stop alle produzioni ci consentirà di migliorare di almeno un miliardo di dollari il risultato di cassa 2020 rispetto a quello 2019. Ci sono comunque tantissimi nuovi prodotti già pronti con cui alimentare la nostra offerta (per alcuni è stato però impossibile, al momento, il doppiaggio in italiano, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, ndr). E, inoltre, abbiamo 5,2 miliardi di dollari di liquidità».

L’emergenza da Covid-19, con buona parte della popolazione mondiale rintanata nelle proprie abitazioni, ha ovviamente favorito l’attività di Netflix, tutta gestibile e usufruibile da remoto: ed ecco, quindi, i ricavi che salgono a 5,77 miliardi di dollari (+27,6% rispetto al primo trimestre 2019), con un risultato netto pari a 709 milioni di dollari (+106% sul primo trimestre 2019 e abbonati mondiali a quota 183 milioni (+22,8%). La società guidata da Reed Hastings condivide però alcune avvertenze per interpretare meglio le performance: «Da un lato, gli abbonati nei primi due mesi del 2020 erano praticamente stabili rispetto ai due anni precedenti, e il boom c’è stato solo in marzo a seguito dello shutdown. Inoltre il dollaro molto forte ha parzialmente depresso i risultati dai mercati internazionali. Nel prossimo trimestre ci attendiamo un calo delle visioni in streaming e pure della crescita di nuovi abbonati». Ora però Netflix capitalizza in borsa oltre 190 miliardi di dollari, con un valore aziendale, perciò, superiore a tutto il gruppo Disney, fermo poco sopra i 180 miliardi.

(Nell’immagine Netflix)