Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 23 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 23 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Di mamma ce n’è una sola, il primo di tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’arte di Vincenzo Salemme, con una delle sue commedie più amate dal pubblico, “Di mamma ce n’è una sola”, da lui scritta, diretta ed interpretata. Una produzione Chi E’ Di Scena Un programma scritto, interpretato e diretto da Vincenzo Salemme Direttore della fotografia Sandro Carotenuto Direttore di produzione Pino Aprea Responsabile di commessa Carla Dente A cura di Tiziana Iemmo Produttore esecutivo Chi È Di Scena Valeria Esposito Produttori esecutivi Rai Domenica Durante, Monica Flores Regia televisiva di Barbara Napolitano

Rai 3 – Baby Driver – Il genio della fuga, Baby è un asso del volante e lavora per Doc, un boss della malavita. La gang di Doc include anche l’ex broker di Wall Street Buddy, la sua giovane e disinibita complice Darling e Bats, una testa calda dal grilletto facile. Tutti loro, tuttavia, non guardano di buon occhio Baby. L’aspetto esteriore di Baby, la faccia da bravo ragazzo, gli occhiali da sole e gli inseparabili auricolari lo fanno sembrare in effetti un ragazzino, ma quando si tratta di spingere l’acceleratore per fuggire via nessuno riesce a stargli dietro.

Rai Movie – La ragazza del treno, tutte le mattine Rachel Watson prende lo stesso treno e, tutte le mattine, osserva allo stesso orario la vita di una coppia che fa colazione su una terrazza. Ai suoi occhi la loro vita appare perfetta e amorevole, a differenza della sua. Ma, un giorno, proprio spiando dal finestrino, Rachel diventa testimone di qualcosa di sconvolgente. Tratto dal romanzo di Paula Hawkins.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, quarto capitolo del franchise. Torna Jack Sparrow, e questa volta dovrà guidare il pirata Barbanera verso la fonte dell’eterna giovinezza.

Italia 1 – Bus 657, dal romanzo “Heist” di S. C. Sepher, un thriller mozzafiato con Robert De Niro e J. D. Morgan. Un padre è pronto a tutto per curare la figlia.

Iris – L’immortale, Charly Matteï, un gangster che ha deciso di cambiare vita, sopravvive a ventidue pallottole che lo colpiscono al vecchio porto di Marsiglia.

Premium Cinema – A Star is Born, Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock. Un super alcolico tira l’altro e i due trascorrono insieme la serata e Ally si ritrova in una situazione veramente assurda. La vera favola comincia però quando un giorno Jackson invita sul palco Ally, rivelando finalmente il suo talento al mondo e, mentre per lei da lì a poco comincerà una brillante carriera, quella di Jack inizierà a vacillare.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – La notte dei record, pathos e adrenalina: ecco gli ingredienti del nuovo show che vede al timone Enrico Papi. Cinque puntate, cinque “notti dei record” e decine di concorrenti accumunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo. In studio – a rappresentare l’ufficialità e l’autorevolezza del Guinness World Records – sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini, che hanno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l’ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record. Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti. Non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi primati, mai visti in Italia. Dal cinese Sun Chaoyang capace di tenere in equilibrio sul suo mento 133 bicchieri pieni di vino, ai vietnamiti Giang Brothers che salgono e scendono le scale uno sull’altro, passando per la tartaruga più veloce del mondo e il bulldog che sa andare sullo skate. E ancora, Tanushree Udupi, giovane contorsionista indiana, e Trevis, in grado di stare in equilibrio su una torre di manubri per bodybuilding. Immancabili il gatto più lungo e la modella più alta del mondo. Ospite fisso del programma “Mr Cherry” Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo. Cherry, 38 anni, vive per conquistare sempre nuovi primati: il suo sogno è diventare la persona in assoluto con più Guinness World Records al mondo.

Nove – Come farsi lasciare in 10 giorni, Benjamin Berry (Matthew McConaughey), pubblicitario di successo, propone al proprio capo di accalappiare un nuovo cliente particolarmente ostico. Trattandosi di diamanti, il boss, pur condividendo l’iniziativa, preferisce affidare l’incarico a due ragazze dello staff, supponendo che per trattare certe “questioni” sia indispensabile un tocco femminile. Ben non si dà pace, vuole quel cliente a tutti i costi. Dai e dai riesce a convincere le sue avversarie ad accettare una scommessa: se lui riuscirà a far innamorare di sè una ragazza in soli 10 giorni avrà via libera. Ben, da incallito “tombeur de femmes” crede già di aver partita vinta. Ma, le sue colleghe, astutamente, hanno messo una clausola: saranno loro a scegliere la vittima di turno. E, guarda caso, la scelta cade sulla giornalista Andie (Kate Hudson). Per Ben il compito si fa difficile, perché Andie, che deve scrivere un articolo su come finiscono i rapporti di coppia, ha in mente un pezzo “fuori dalle righe”. Il titolo? Come farsi mollare dal fidanzato di turno in soli 10 giorni…

Sky Cinema 1 – Furious – Gli ultimi guerrieri, tredicesimo secolo. Diciassette uomini forti ed eroici, guidati da un misterioso guerriero, stanno per combattere una battaglia leggendaria per difendere la loro terra: l’esercito formato da orde mongole di guerrieri capeggiati da Batu Khan ha infatti il controllo di gran parte del mondo conosciuto e ora avanzano verso l’Europa fino a ritrovare sulla loro strada l’ultimo principato russo rimasto in piedi. Non temono nessuno, ma non sanno però, che i loro piani sono in procinto di essere rovinati…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Piazzapulita)