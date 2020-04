Le mille camerette di X Factor 2020

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: fioccano i provini fatti in casa per la nuova edizione del talent show. E fioccano i rumors sulla nuova giuria. Con un nome su tutti: Neffa.

X Factor, il palco in una stanza Adesso il casting si fa da casa

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Barbara Berti.

X Factor più forte del Coronavirus. La macchina organizzativa dello show di Sky, prodotto da Fremantle, è al lavoro da settimane per mettere in piedi una nuova e innovativa edizione, la quattordicesima (la decima da quando è passato a Sky Italia). E il primo passo verso XF 2020 (cosi si chiamerà la nuova edizione) è la ricerca di nuovi talenti, aspiranti concorrenti che in questo periodo di emergenza sanitaria non rinunciano ai loro sogni e alla voglia di farsi sentire. Il programma ha, cosi, aperto i precasting, che consistono dell’inviare dei video registrati da casa.

Al grido social “Noi ci siamo” (ovvero #noicisiamo), tanti giovani hanno già mandato le clip: oltre miglioria le iscrizioni, «numeri perfettamente in linea con l’ottimo trend delle edizioni precedenti» fanno sapere dal programma di Sky, spiegando che «sono immagini magari imperfette ma calde: alle spalle dei ragazzi pareti piene di poster e adesivi, il loro ambiente più familiare, e un microfono, uno strumento musicale, in qualche caso una specie di piccolo studio di registrazione artigianale».

Contemporaneamente ai casting, la produzione sta lavorano per comporre il percorso dei prossimi mesi – Audition, Bootcamp, Home Visit, «costruendo, come sempre fatto e stavolta con ancora più coraggio e spirito innovativo, un modello di intrattenimento diverso dal passato, che non può prescindere dalla cifra del made in Italy nel mondo: la fantasia, l’inventiva, la creatività, l’originalità. Quello che potremmo definire l’Italian Factor». Base di partenza di questo percorso post coronavirus è Alessandro Cattelan, padrone di casa dal 2011 e pronto a guidare anche l’edizione 2020.

(Nella foto un momento di X Factor 2019)