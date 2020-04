Ascolti 21 aprile digital e pay: SkyTg24 fa 1,5% con I numeri della Pandemia. Cattelan 0,7% con Dua Lipa. Tv8 a 2,7% con Hotel Transylvania

In access sfonda sempre Papi, cresce Peter Gomez in preserale

Di nuovo in luce anche l’offerta d’intrattenimento, ieri, martedì 21 aprile, sulla pay tv. Su SkyUno EPCC Live alla terza puntata con Dua Lipa in collegamento con Alessandro Cattelan, ha ottenuto 281 mila spettatori inclusa l’emissione su +1 (218mila e 0,72% di flusso). Su SkyCinemaDue Dragged Across Concrete – Poliziotti Al Limite a 134 mila spettatori medi (incluso on demand). Su Fox dalle 20.35 The Big Bang Theory ha conseguito 167mila spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, quindi, SkyTg24 tra le 18.00 e le 18.38 con I numeri della Pandemia ha avuto 278mila spettatori e 1,5%. Dalle 15.00 alle 16.00, invece, per le news 257 mila spettatori medi con 1,48% di share.

In prime time le native digital: vinceTv8 davanti a Iris e Rai4

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Hotel Transylvania a 766mila spettatori con il 2,72%. Su Iris Sfida oltre il fiume rosso a 622mila e 2,15%. Su Rai4 Riddick a 599mila e 2,1%. Su Rai Movie Allacciate le cinture a 481mila e 1,7%. Su Rai5 Quel che sapeva Maisie a 431mila e 1,5%. Su Nove The Call a 382mila e 1,7%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 532mila spettatori e 2%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 307mila e 1,1%.

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 769mila spettatori con 2,6%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 403mila spettatori con l’1,3%.

Su TV8 la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto 249mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di E poi c’è Cattelan)