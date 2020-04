Ascolti tv analisi 21 aprile: Le Iene colmano il vuoto di Pechino. Con Feltri antimeridionale e Salvini corre Giordano. Bianchina fa il picco quando Corona…

Il contesto: Pausini e Karol in replica, un docufilm, tre talk e le Iene

Una proposta delle ammiraglie teoricamente più fragile (un vecchio concerto di Laura Pausini sull’ammiraglia pubblica, una fiction su Papa Wojtyla in quella privata), Pechino Express che usciva dalla scena, ma Le Iene che rientravano in programmazione dopo una lunga pausa, un docufilm sulla seconda rete. Era questo il contesto generale in cui s’inseriva anche la nuova sfida a tre tra Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e Mario Giordano, nella serata tv di martedì 21 aprile. Con le sorti del confronto che apparivano fortemente concatenati con gli equilibri che si sarebbero verificati tra i programmi sul podio.

Il podio dei migliori

Sette giorni prima sull’ammiraglia pubblica, la replica de Il Volo –Un’avventura straordinaria, aveva conquistato 4,272 milioni e 15,3% vincendo ampiamente. Ieri Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, con tanti ospiti di pregio accanto a Laura Pausini, ma in un evento del 2014, ha avuto 3,447 milioni di spettatori ed il 13,3% di share, portando a casa un risultato tutto sommato discreto ed il primo posto.

Sul secondo gradino, è passando in testa da mezzanotte, è salita Italia1: Le Iene Show, con al comando Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, quasi tutti i servizi sul corona virus e uno scherzo a Michelle Hunziker realizzato in ‘smart working’, avuto 2,669 milioni di spettatori ed il 12,4%.

Sul terzo gradino del podio si è installata Canale 5, con una datata miniserie trasformata in film tv: Karol – Un uomo diventato Papa, con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Toni Bertorelli, Ennio Fantastichini, ha totalizzato 2,2 milioni di spettatori e il 9,9%.

Floris, Giordano e Berlinguer: la sfida delle scalette

In questo contesto è divenuta più tesa la partita tra i tre talk, con Mario Giordano che ieri ha confermato in formazione i propri titolarissimi, Vittorio Feltri, Massimo Galli, facendo entrare in campo Matteo Salvini e Carlo Cottarelli (al posto di Giorgia Meloni e Massimo Cacciari). Giovanni Floris ha avuto ancora Ilaria Capua come virologa portabandiera, ma schierando una lunga lista di ospiti: Lorenzo Guerini ha aperto, poi ci sono stati Pierpaolo Sileri e Nicola Zingaretti, un esercito di giornalisti, medici, ricercatori. Un po’ meno numeroso di quello de La7 il gruppo di Bianca Berlinguer con in apertura Mauro Corona, e poi tra gli altri Roberto Speranza, Attilio Fontana, Stefano Buffagni, Luigi Marattin.

Un solo Galli per due pollai, i meridionali ‘inferiori’ per Feltri e Salvini con la chitarra da Giordano, Corona che invita Bianchina in baita: sfida a tutta sitcom



Nella sfida tra i tre programmi, tutti ovviamente dedicati per intero, con varie sfumature, a Covid-19, va ricordato come Massimo Galli sia passato anche stavolta sia su Rai3 che su Rete4 (senza vestire il camice bianco da medico in questo caso).

E va registrato che non sono mancati i tormentoni, gli ingredienti da sitcom, in tutte e tre le trasmissioni. Capua stavolta ha ‘graziato’ Floris, e non ha maltrattato il conduttore costretto a ripetere tante domande già fatte o senza possibile risposta. I discorsi sui meridionali ‘inferiori’ di Feltri, la chitarra sullo sfondo nel collegamento con Salvini, l’affidabilità di Galli, un po’ di autorevolezza nell’economia con Cottarelli, sono stati gli elementi topici della ricetta di Rete4. Ma è stato l’invito di Corona a ‘Bianchina’, di andare a dormire qualche volta da lui, in baita, la trovata drammaturgica più interessante all’interno di questi blocchi fidelizzanti. DiMartedì ha avuto 1,7 milioni di spettatori e il 6,6%, quasi replicando il risultato di sette giorni prima. Fuori dal coro ha raccolto 1,5 milioni ed il 6,8% (1,343 milioni e il 5,8% sette giorni prima). #Cartabianca ha riunito 1,341 milioni di spettatori con il 5,25 (1,158 mln di spettatori con il 4,3% sette giorni prima).

In coda, infine su Rai2 il docufilm dedicato alla girnata della Terra, Earth, si è fermato a 0 mila e 0% di share. Ma torniamo ai talk.

In pratica c’è stato un pareggio. Ecco i picchi dei talk e delle Iene

Il bilancio di dettaglio? Anche stavolta ha vinto per ascolti La7, precedendo Rete4 e Rai3, ma con Giordano che ha fatto più share e, se si considera l’arco temporale 21.30-24.00 ha corso più che alla pari con Floris, vincendo di qualche migliaio di spettatori sul rivale. DiMartedì ha fatto il picco alle 22.00 a quota 2,350 milioni. Salvini ha portato Rete 4 a 2,2 milioni mezzora dopo, mentre Corona ha issato Bianchina oltre due milioni dieci minuti prima delle 22.00. Le Iene hanno dato il massimo (3,8 milioni circa) con lo scherzo alla Hunziker.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00

Tg1 a 6,869 milioni (24,8%); Tg5 a 5,868 milioni (20,9%); TgLa7 a 1,676 milioni (6%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli: 8,7%. Amadeus in replica batte Striscia

Tra i talk Otto e Mezzo (2,6 milioni e 8,7% con Carlo Calenda e Marco Travaglio da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,7 milioni e 5,8% e 1,648 milioni e 5,4% con Giorgia Meloni, Vincenzo Amendola, Augusto Minzolini, Giovanni Minoli tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,295 milioni e 4,3% con Gennaro Sangiuliano e Alberto Bagnai e Luca Ricolfi).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,5 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,354 milioni di spettatori con uno share del 17,7%. Su Rai3 male Un posto al sole classic in replica (961mila e 3,2%)

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,3 milioni di spettatori (16,2%) con L’Eredità a 4,732 milioni di spettatori (19,8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,826 milioni e 14,3% di share e Avanti un Altro! a 4,3 milioni e 18,5%.

Al mattino

Su Rai1 Storie Italiane a 1,468 milioni e 15,3%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,293 milioni e 14,6% e 1,2 milioni e 13,1%.

A mezzodì

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane a 1,5 milioni e 12,8% e Linea Verde a 1,966 milioni di spettatori con il 10,3%. Su Canale 5 Forum a 1,968 milioni di spettatori con il 14,3%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,2 milioni di spettatori con il 12,8%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 2,3 milioni e 14,4% e poi a 2,465 milioni e 13,7%.

In seconda serata bene Iene e Porta a Porta

Su Rai1 Porta a Porta a 1,678 milioni di spettatori e 13,1% di share. Su Canale 5 X-Style 455mila spettatori e 5,5%. Su Rai2 Patriae a 319mila spettatori con 1,9%. Su Rai 3 Linea Notte a 468mila e 3,7%.

(Nella foto un momentode Le Iene)