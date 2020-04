Ascolti tv 21 aprile 2020: Laura Pausini batte Le Iene e Papa Wojtyla

Stasera Laura-Ho creduto in un sogno 13,33%, Le Iene 12,42% e Karol-Un uomo diventato Papa 9,89%.

La replica di Stasera Laura-Ho creduto in un sogno su Rai1 ha registrato il 13,33% di share media con 3,447 milioni di spettatori. Si tratta del concerto per i 20 anni di carriera della cantante, registrato a Taormina e andato in onda la prima volta il 20 maggio del 2014 con una share del 24,36% e 5,945 milioni.

Dietro il concerto dell’ammiraglia di viale Mazzini si piazzano Le Iene su Italia1, che con il ritorno in onda hanno segnato il 12,42% con 2,669 milioni di contatti. Su Canale5, invece, Karol-Un uomo diventato Papa sulla vita di Giovanni Paolo II ha fatto il 9,89% con 2,196 milioni.

Le altre reti

Senza Pechino Express Rai2 fa un martedì da 4,10% e 1,162 milioni di spettatori con il documentario Earth, diventando l’ultima tra le sette reti generaliste.

Tra i talk show, invece, vince diMartedì su La7 con il 6,55% e 1,701 milioni, davanti a Rete4 con Fuori dal coro al 6,77% e 1,513 milioni e #Cartabianca su Rai3 al 5,24% e 1,341 milioni.

Su Sky Uno e +1 E poi c’è Cattelan è cresciuto a 230 mila spettatori cumulati con lo 0,7% di share media, mentre su Tv8 Hotel Transilvania ha portato a casa il 2,7% con 777 mila italiani collegati.

Soffrono i programmi del pomeriggio delle reti ammiraglie: su Rai1 La vita in diretta rimane inchiodato all’8%, mentre su Canale5 Uomini e donne è al 13%, perdendo 3 punti percentuali dal giorno prima.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Laura Pausini)