Stasera in Tv: cosa vedere martedì 21 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 21 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno, il grande concerto evento che segnò nel 2014 il debutto televisivo di Laura Pausini, direttamente da una delle location italiane più magiche e suggestive: il Teatro Antico di Taormina. “Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa.”

Rai 2 – Earth – Un giorno straordinario, Una dichiarazione d’amore per la Terra, un viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai, luoghi incontaminati popolati da grandi e piccoli animali in azione…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Allacciate le cinture, Elena e Antonio, opposti, diventano una coppia, messa alla prova dalla malattia della donna. Tre Nastri d’Argento 2014.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Karol un uomo diventato Papa, la vita di Papa Wojtyla attraverso 50 anni di storia. Dall’orrore nazista fino all’elezione a sommo pontefice. Con R. Bova, E. Fantastichini e V. Placido.

Italia 1 – Le Iene Show, Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Sfida oltre il fiume rosso, Lot vuole sfidare lo sceriffo Dan Blaine, pistolero tuttora infallibile. Lisa la donna di Dan tenta di impedire lo scontro.

Premium Cinema – Green Zone, cronaca dei giorni che precedettero l’inizio del conflitto in Medio Oriente, nel 2003. Conquistata Baghdad, è il momento di trovare quelle armi di distruzione di massa che hanno scatenato la guerra. L’agente Roy Miller viene inviato in Iraq insieme a un team di ispettori dell’esercito per individuare le armi, tenute nascoste, a detta dell’intelligence americana, in alcuni nascondigli nel deserto, che però risultano vuoti. Deciso ad andare a fondo, Miller scopre dove si nasconde il generale al Rawi..

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Hotel Transylvania, antefatto: 1895, Dracula decide di costruire un resort in Transilvania, tranquillo, nascosto dagli sguardi umani, l’ideale per crescere la figlioletta Mavis. Giorni nostri: il resort è ora noto come Hotel Transylvania, un rifugio magnifico e lussureggiante dove i mostri più famosi della storia, insieme alle loro famiglie, possono godere di serenità indisturbata. In occasine del 118mo compleanno dell’adorata figlia, Dracula decide di organizzare una grande festa. Vi parteciperanno, tra gli altri, Frankenstein e sua moglie Eunice; la coppia di licantropi Wayne e Wanda; Griffin, l’uomo invisibile e Murray, la mummia. Il party si rivela un vero successo, almeno fino a quando Jonathan, un ragazzo di 21 anni (umano!), sbuca fuori dalla foresta, si presenta alla festa e inizia a corteggiare Mavis…

Nove – The Call, Jordan Turner (Halle Berry) lavora da anni come operatrice del 911, ha esperienza e sangue freddo nel gestire le situazioni, fino al giorno in cui un errore di giudizio incrina le sue sicurezze. Jordan si troverà a dover superare i suoi dubbi quando la giovane Casey Welson (Abigail Breslin) viene rapita. Toccherà alla donna aiutare la ragazza in questa difficile situazione e, nel frattempo, fare il possibile per consegnare chi l’ha presa alla giustizia.

Sky Cinema 1 – The Divergent Series: Insurgent, Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo, devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi fanno di tutto per fermarli. Condizionata dalle scelte compiute, ma decisa a proteggere chi ama, Tris, con Quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà sul futuro del loro mondo.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Le Iene Show)