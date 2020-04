Le Iene e il sogno infranto di traslocare a Canale 5

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Davide Parenti racconta: “Qualche anno fa provai a capire se c'era spazio per noi perché avevamo dimostrato che il nostro linguaggio poteva andare bene anche lì. Ma nacquero una serie di problemi interni a Mediaset, di equilibri che l'azienda voleva preservare. Il dispiacere c'è stato. Poi me ne sono fatto una ragione…”

L’autocritica delle Iene

Corriere della Sera, pagina 31, di Renato Franco.

Da domani in prima serata su Italia i si riaccendono Le Iene. Davide Parenti da oltre 20 anni è la mente dietro il programma.

Parte del vostro lavoro è sorprendere chi vuole evitare di dare risposte. Quanto è più difficile lavorare in queste condizioni?

«In questa situazione non possiamo andare fino in fondo a fare il nostro lavoro da lene, dobbiamo organizzare tutti gli incontri su appuntamento e questo si riflette negativamente sulle inchieste perché sono tutti sul chi vive. Del resto ora non si può andare a incalzare qualcuno con un microfono in mano; se già molti pensano che sia un’aggressione farlo, figuriamoci di questi tempi».

Anche la scaletta del programma sarà condizionata dal coronavirus…

«E inevitabile: il 70% dei servizi sarà su questo tema, che catalizza l’attenzione di tutti. Faremo un giro nelle strutture sanitarie dismesse negli ultimi anni dalla regione Lombardia, alcune fatiscenti, altre in ottime condizioni. E ci si chiede come sia possibile: perché costruire strutture nuove quando ce n’erano di già pronte, con il riscaldamento e l’aria condizionata, con la vernice ancora fresca? E poi la truffa delle mascherine, l’esperienza del Veneto, le possibili cure… Abbiamo anche servizi più leggeri, a partire dagli scherzi. Il primo nella casa di Michelle Hunziker: organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida».

«Le Iene» sono il programma di punta di Italia 1, ma il loro habitat naturale dovrebbe essere Canale 5: le dispiace che non ci sia mai stata questa promozione?

«Qualche anno fa provai a capire se c’era spazio per noi a Canale 5 perché avevamo dimostrato che il nostro linguaggio poteva andare bene anche lì. Ma nacquero una serie di problemi interni a Mediaset, di equilibri che l’azienda voleva preservare. Il dispiacere c’è stato, pensavo che la naturale crescita del programma sarebbe stata andare su una rete che l’avrebbe fatto performare ancora meglio. Poi me ne sono fatto na ragione, anche perché Mediaset ci ha permesso di crescere facendoci andare in onda due volte alla settimana su Italia 1».

(Nella foto Davide Parenti)