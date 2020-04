La cosa migliore della Rai? La fiction. E Argentero l’ha dimostrato

Doc-Nelle tue mani è la fiction dell’anno

Questa quarantena ha messo in evidenza ancora di più il distacco abissale tra le fiction Rai e il resto dell’offerta televisiva italiana. Anche all’interno della stessa tv di Stato. L’ultimo fulgido esempio è Doc-Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, andata in onda per 4 settimane (8 episodi) e poi interrotta perché le ultime puntate non sono state terminate, causa lock-down da coronavirus.

La serie tv medical all’italiana, involontariamente di un’attualità stringente, ha registrato una media del 31,4% di share e 8,5 milioni di appassionati. Praticamente ascolti da seconda o terza serata del Festival di Sanremo.

Quest’anno meglio solo i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, Salvo amato, Livia mia, andato in onda il 9 marzo con il 39,04% e 9,377 milioni, e poi La rete di protezione, che il 16 marzo ha fatto il 33,15% e 9,496 milioni, sempre sull’ammiraglia di viale Mazzini. Praticamente ascolti da prima serata del Festival di Sanremo. Doc, però, ha fatto meglio del tanto osannato anche a livello internazionale L’amica geniale, che su Rai1 dal 10 febbraio al 2 marzo non ha mai sfondato il muro dei 7 milioni di spettatori medi.

Rai Fiction

La Rai Fiction di Tinny Andreatta è davvero una corazzata, che tiene in piedi i dati d’ascolto di viale Mazzini del prime time. Senza contare il blockbuster ventennale Montalbano, che gioca un campionato a parte, infatti basta pensare che Luca Argentero ha fatto più del triplo di ascolti di una puntata media di Barbara D’Urso su Canale5 o, per alzare il tiro, quasi il doppio di Maria De Filippi.

Menzione d’onore alle case di produzione, partner di Rai Fiction, che mantengono alto il livello dell’audiovisivo italiano, ormai esportato anche negli Usa: Palomar per Il commissario Montalbano, Wildside, Fandango e The Apartment per L’amica geniale e Lux Vide per Doc-Nelle tue mani. Lux Vide gode un momento davvero d’oro, visto che venerdì ha anche debuttato Diavoli su Sky Atlantic con 637 mila spettatori medi, miglior esordio dell’ultimo anno per una serie originale Sky. Insomma, in questo periodo, una bella notizia per il Paese e per la tv di Stato.

Twitter@AndreaAAmato

(Nella foto Luca Argentero)