Ascolti tv 18 aprile: (ri) Bonolis oltre 5,1 milioni, (ri) Bolle 2,5 milioni. Bene I Topi di Albanese

E’ stata ancora sfida secca tra ammiraglie e tra tv di servizio e tv ‘trash’ sabato 18 aprile. E sono state ancora grande trasmissioni d’intrattenimento in replica a caratterizzare l’offerta.

Su Canale 5 il nuovo passaggio di Ciao Darwin 8-Terre desolate con Paolo Bonolis alla conduzione ha ottenuto 5,132 milioni ed il 20,2%. Quasi doppiato lo show di qualità dell’ammiraglia rivale. Su Rai1 Roberto Bolle – Danza con me Best Of ha riscosso 2,5 milioni di spettatori ed il 10,4%. Sul terzo gradino del podio l’unica vera novita della serata. Su Rai3 la prima tv de I Topi, con Antonio Albanese protagonista in partenza alle 22.00, dopo Massimo Gramellini, ha avuto 1,8 milioni e 6,4% di share. Su Italia 1 il film per la famiglia giovane Ozzy – Cucciolo Coraggioso ha riscosso 1,468 milioni e 5% di share. Mentre in tema approfondimento giornalistico e Covid-19, stavolta si sono ribaltati i risultati di sette giorni prima: su Rai2 Petrolio Antivirus, con Duilio Giammaria alla conduzione, ha avuto 1,364milioni di spettatori con il 5%; su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend, con Veronica Gentili alla conduzione, ha raccolto 1,024 milioni di spettatori con il 3,6% di share. In classifica, inoltre, su Iris La Giusta Causa a 976 mila spettatori e 3,3%. Su La7 Cara, insopportabile Tess 813mila spettatori con uno share del 2,8%.