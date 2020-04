Gli americani si comprano la Stand by Me di Simona Ercolani

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Ercolani ha venduto il 75% di Stand By Me alla Oaktree, nascente holding europea delle produzioni TV. Che ha rilevato anche la Picomedia di Roberto Sessa. E ha già in pancia la Palomar di Carlo Degli Esposti.

Oaktree guarda alla tv italiana Colpo doppio nelle produzioni

Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi.

Due società Italiane – Stand By Me e Picomedia – e la francese Mintee Studio che cedono la `sovranità’ a una nascente holding europea delle produzioni tv.

Nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus che sta tenendo fermi set e studi, sull’asse Usa-Francia-Italia prende forma un’operazione che vede altre due società dell’audiovisivo made in Italy cedere la maggioranza. In passato è già toccato a Palomar (Il Commissario Montalbano) acquisita dalla francese Mediawan o Cattleya (Gomorra) dagli Inglesi di Itv Studios. Rispetto a una vendita tout court c’è in questo caso da tenere presente che i soci e i fondatori delle case dl produzione acquisite comunque reinvestiranno. Insieme ad Oaktree Capital Management che rappresenta il motore finanziario dell’operazione. nella holding acquirente – Asacha Media Group, con Oaktree in maggioranza che, come spiegato in una nota, ha in corso trattative per altre acquisizioni.

Si tratta comunque di una sfida ambiziosa. Per il periodo, ma anche per il progetto in sé che andrà a misurarsi in un’arena popolata da giganti come la Banijay fresca dl acquisizione di Endemol Shine o Fremantle O Itv Studios, solo per fare qualche esempio. “Il mercato ha al suo Interno una pluralità dl attori indipendenti e ha margini di crescita. Vogliamo convincere questi piccoli operarori della possibilità di valorizzare i propri progetti di qualltà” replica al Sole 24 Ore Gaspard de Chavagnac, produttore, un passato in Zodiak Media e Fremantle e ora ceo della holding insieme con Marina Williams, ex Endemol Shine Group. Il terzo socio fondatore è Marc-Antoine d’Haliulri, ex ceo dl Zodfak Media Group.

(Nell’immagine Stand By Me)