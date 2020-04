Ascolti tv 16 aprile digital e pay: I numeri della Pandemia al 2,8% su SkyTg24. FFF allo 0,7%, Magistà campioni. Criminal Minds svetta su Rai4

Sulla pay i due Bastianich e Cannavacciuolo a 277mila spettatori cumulati per la finale di Family Food Fight. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 Criminal Minds a 632mila e 2,1%. Su Tv8 La Notte dei Record a 589mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Spy Game a 522mila e 1,9%. Su Rai Movie Elle a 420mila e 1,4%.

Ascolti tv, dinamiche Covid-19: Tv8 al 2,7% con Papi, all’1,9% con Cuochi d’Italia, al 3,9% con il film del pomeriggio

A rifare boom ieri – giovedì 16 aprile – è stata Doc-Nelle tu mani, la fiction fenomeno di Rai1 che nel finale di serata, addirittura, si è accaparrata da sola quasi il 40% dell’audience. Le generaliste hanno fatto una controprogrammazione tattica e anche le opzioni diverse, hanno brillato molto meno della sera prima, quando in quattro avevano superato quota 700mila spettatori. Sulla pay c’era la finale della trasmissione culinaria Family Food Fight con la giuria composta da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 277 mila spettatori e 0,7%. Su SkyCinemaUno Ma ne ha invece avuti 131mila. Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory a 147mila. Su Sky, tra le 17.30 e le 18.55, SkyTg24 con I numeri della pandemia ha avuto 468mila spettatori ed il 2,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prime time: vince la fedeltà a Criminal Minds

In prima serata su Rai4 Criminal Minds a 632mila e 2,1%. Su Tv8 La Notte dei Record a 589mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Spy Game a 522mila e 1,9%. Su Rai Movie Elle a 420mila e 1,4%. Su Nove Ci Vediamo Domani ha raccolto 395mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Premium Il Molo Rosso a 146mila spettatori con lo 0,5%.

In access vince Papi

Su Tv8 Guess my age a 819mila e 2,7%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 450mila spettatori con l’1,5%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 510mila e 1,9%. Su Nove Sono le venti a 258mila e 1%.

Su TV8 Un Inguaribile Romantico 554mila spettatori e il 3,9%. Vite da Copertina a 265mila spettatori con l’1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto la famiglia vincitrice su SkyUno)