Ascolti tv analisi 16 aprile: Argentero spegne Canale 5. Ecco come Del Debbio (pop e pro fase due) stacca Formigli (radical e prudente sulla ripartenza)

Doc-Nelle tue mani fa il proprio record, facendo più del triplo di Canale5. Del Debbio stacca Formigli in una sfida giocata ‘a specchio’: servizio tra la gente, testimonianze di vita vissuta, politici ed esperti. Con una visione diversa su Covid-19: alla fine economicista e riaperturista Dritto e Rovescio; più attenta e dubbiosa ma minoritaria, per Auditel, Piazzapulita. Anche perché…

Ascolti Tv, dinamiche: la fiction Lux chiude al 38%. Porta a Porta prevale solo dopo la fine di Pirati dei Caraibi. Salvini all’8% chiedendo condono tombale, finanziamenti a fondo perduto…

Doc Nelle tue mani chiude in crescendo, quasi a livelli da Montalbano

La quarta puntata di Doc-Nelle tue mani finisce (fin qui) con il povero medico smemorato, Luca Argentero, che ha appena ingoiato le pillole che possono farlo fuori. La produzione – come è noto – si è dovuta fermare a questo punto, ma non c’è dubbio che di questa storia vedremo tanti episodi in più di quelli mancanti, causa Covid-19. La fiction della Lux ieri, giovedì 16 aprile – ha fatto il proprio record: 8,691 milioni ed il 31,4%. In pratica è arrivata a livelli simili a quelli raggiunti dagli ultimi due episodi freschi dell’ultimo Montalbano e, in particolare, ieri, facendo quasi il quadruplo, in certi momenti della serata, della saga dei Pirati dei Caraibi su Canale5 (Ai Confini del mondo 2,536 mln e 11%). Aspetti positivi della serata di ieri per Cologno? Il fatto che il film su Italia1 (Momentum a 1,296 milioni di spettatori e il 4,4%) abbia battuto quelli su Rai3 (Il Mostro con Roberto Benigni a 1,232 milioni di spettatori e il 4,2%) e su Rai Due (Captain America-Civil War a 940mila spettatori e il 3,4%) e la vittoria netta, con distacco, di Rete 4 su La7.

Del Debbio vs. Formigli: sfida allo specchio. E non solo ideologica

Paolo Del Debbio ha staccato Corrado Formigli in una sfida che – in termini di schemi calcistici – si potrebbe dire sia stata giocata ‘a specchio’, perfino nella dislocazione dei break: servizio di apertura tra la gente (a Cesano Maderno è andato Del Debbio in persona, il servizio di Formigli era ambientato nella periferia romana e raccontava la pasqua della famiglia di un meccanico), altre testimonianze di vita vissuta, politici ed esperti.

Il condono tombale di Salvini su Rete 4 (sulla linea dell’8% il passaggio chiave dell’intervento) contro Vespignani, Della Valle (poco sopra la linea del 5%) e Cassese su La7



Con una visione palesemente diversa, nemmeno troppo sotto traccia, di come vada affrontata ora la vicenda Covid-19: alla fine economicista e decisamente ri aperturista Dritto e Rovescio, con Matteo Salvini che sosteneva che nell’equipe di tecnici del governo sarebbe stato giusto comprendere anche i rappresentanti dei settori economici più diversi e minuti, che andava fatto il condono tombale, non ostacolato “da Sovrintendenze varie” e altri limiti chi voleva tornare a costruire, dato denaro a fondo perduto alle piccole aziende in difficoltà. Mentre dall’altra parte della barricata anche ideologica, la linea di Piazza Pulita che complessivamente emergeva era un po’ più cauta, attenta e scientifica, molto dubbiosa sul fatto che si fosse già pronti ad affrontare i nuovi pericoli e fosse già il momento di ripartire. Con gli esperti su posizioni e concetti più articolati, specie sulle questioni inerenti i soldi necessari a superare la crisi e gli ostacoli della burocrazia.

Detti gli schemi il gioco, va la pena ricordare pure quali fossero le formazioni in campo, più o meno. Da Del Debbio ci sono stati appunto Matteo Salvini, e poi Gianluigi Paragone, Ignazio Corrao, Antonio Maria Rinaldi, Ettore Rosato, Tobias Piller, Giuseppe Cruciani. Mentre da Formigli sono apparsi, più o meno nell’ordine, Alessandro Vespignani e Diego Della Valle (questi due mentre dall’altra parte c’era Salvini), e poi Tito Boeri, Carlo Cottarelli, Francesco Boccia, Sabino Cassese, Marco Damilano, Alessandro De Angelis.

Auditel dice che Rete 4 (ha conquistato 1,684 milioni di spettatori ed il 7,1% di share) ha vinto nettamente la partita con La7 (ha riscosso 1,1 milioni di spettatori ed il 4,8%), ma indubbiamente tra le due trasmissioni è stata quella di Formigli che ha pagato più dazio al successo di Rai1 e, per converso, quella di Del Debbio si è potuta giovare del flop di Canale5. Ma non c’è dubbio che la vittoria sia stata nettissima.

Le altre partite della giornata

In access va fortissimo la Gruber senza Un Posto al sole fresco. Amadeus ‘risucchiato’ in alto da Doc. Che catastrofe la Boschi

La7 si può consolare con il solito predominio in access prime time tra i programmi giornalistici. Tra i talk ha stravinto Lilli Gruber. Otto e mezzo ha schierato Lorenzo Bini Smaghi, Vittoria Colizza, Maurizio Landini, Massimo Giannini ed ha riscosso 2,584 milioni di spettatori e 8,6%.

Su Rete4 a Stasera Italia, Barbara Palombelli ha puntato su Luigi Di Maio nella prima parte e ha conseguito 1,626 milioni ed il 5,6%, e quindi con Tommaso Labate, Giulio Tremonti, Daniele Capezzone e Bobo Craxi ha avuto 1,516 milioni di spettatori e il 5%.

Su Rai2 a Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e Maria Elena Boschi, Massimo D’Amore tra gli ospiti, ha raccolto 1,241 milioni di spettatori e il 4,1% di share.

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 6,343 milioni di spettatori con il 21,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,282 milioni di spettatori ed il 17,5%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole Classic 941mila e 3,2%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,3 milioni di spettatori (16,6%) con L’Eredità a 4,766 milioni di spettatori (20,2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,5 milioni e 13,3% di share e Avanti un Altro! a 4,1 milioni e 17,9%.

Al mattino

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori e il 14,9%. Storie Italiane 1,1 milioni ed il 12,6% e poi 1,3 milioni ed il 12,9%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,4 milioni e 16,2% e 1,252 milioni e 14,7%.

Su Rai1 il meglio di Linea Verde a 1,9 milioni di spettatori con il 10,6%. Su Canale 5 Forum a 1,8 milioni di spettatori con il 14,5%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,2 milioni di spettatori con il 14% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 1,9 milioni e 13% e poi a 2 milioni e 12%

Tg1 6,588 milioni e 23,9%; Tg5 5,562 milioni e 20%; TgLa7 1,6 milioni e 5,8%.

In seconda serata. Vince Vespa, ma dopo che termina Ai Confini del Mondo su Canale 5



Su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa ha riscosso 1,6 milioni di spettatori con 12,7% di share. Su Rai3 Linea Diretta ha avuto 581mila spettatori e il 4,53%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Dritto e Rovescio)