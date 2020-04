Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 16 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 16 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Doc – Nelle tue mani, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Rai 2 – Captain America: Civil War, il grande scontro all’interno degli Avengers ha portato gli Stati nazionali a chiedere agli eroi di smettere di essere indipendenti. La squadra si spacca così a metà, proprio quando si manifesta una nuova minaccia…

Rai 3 – Il mostro, Loris, inquilino moroso, odiato dall’amministratore del suo condominio e dai suoi coinquilini, a seguito di una serie di malintesi, viene identificato con il mostro che terrorizza da tempo il quartiere.

Rai Movie – Elle, Michelle, proprietaria di una società che produce violenti videogiochi, una sera viene stuprata nella sua casa da uno sconosciuto con il passamontagna. Decisa a non sporgere denuncia, inizia un’ossessiva indagine per scoprire l’identità del suo aggressore.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, terzo capitolo della saga. Per salvare Jack Sparrow, imprigionato in un limbo, i Pirati si spingeranno fino ai confini del mondo.

Italia 1 – Momentum, Alex viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb.

Iris – Spy Game, il veterano della CIA Nathan Muir è a un giorno dalla pensione quando viene a sapere che il suo ex allievo e protetto Tom Bishop si trova nei guai. Detenuto all’estero con l’accusa di spionaggio, Bishop verrà giustiziato tra 24 ore. Per paura di un grave incidente diplomatico, la CIA decide di tirarsi fuori. A questo punto la vita di Bishop è nelle mani di Muir. Ma la CIA è gestita da una nuova generazione di agenti e Muir, che appartiene alla vecchia scuola, non ha più i contatti giusti.

Premium Cinema – Jason Bourne, l’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – La notte dei record, pathos e adrenalina: ecco gli ingredienti del nuovo show che vede al timone Enrico Papi. Cinque puntate, cinque “notti dei record” e decine di concorrenti accumunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo. In studio – a rappresentare l’ufficialità e l’autorevolezza del Guinness World Records – sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini, che hanno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l’ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record. Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti. Non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi primati, mai visti in Italia. Dal cinese Sun Chaoyang capace di tenere in equilibrio sul suo mento 133 bicchieri pieni di vino, ai vietnamiti Giang Brothers che salgono e scendono le scale uno sull’altro, passando per la tartaruga più veloce del mondo e il bulldog che sa andare sullo skate. E ancora, Tanushree Udupi, giovane contorsionista indiana, e Trevis, in grado di stare in equilibrio su una torre di manubri per bodybuilding. Immancabili il gatto più lungo e la modella più alta del mondo. Ospite fisso del programma “Mr Cherry” Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo. Cherry, 38 anni, vive per conquistare sempre nuovi primati: il suo sogno è diventare la persona in assoluto con più Guinness World Records al mondo.

Nove – Ci vediamo domani, Marcello Santilli è in cerca della grande occasione della vita. Lo è da sempre. Vuole trovare il modo per guadagnare tanto e facilmente e dare una svolta alla propria esistenza. Soltanto che finora non ci è riuscito. Sua moglie è stanca dei suoi continui fallimenti, sua figlia lo stima poco o niente. Ormai quasi sul lastrico, Marcello ha una trovata geniale: aprire un’agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, dove, non solo non avrebbe rivali, ma per di più gli abitanti sono tutti ultranovantenni…

Sky Cinema 1 – Ma, inizia una nuova vita per Maggie e sua madre Erica, appena trasferite in una cittadina dell’Ohio. Maggie non tarda a farsi degli amici a scuola che si ritrovano spesso a fare baldoria tutti insieme. Decidono di fare festa una sera con tanto di alcolici, ma essendo tutti minorenni non posso comprarli, così Maggie si avventura alla ricerca di un adulto disposto ad acquistarli per loro. E incontra Sue Ann che al secondo giro gli mette anche a disposizione lo scantinato di casa sua…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Doc – Nelle tue mani)