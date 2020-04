Ascolti 14 aprile digital e pay: Numeri della pandemia al 2,8% su SkyTg24. Cattelan 930mila ascolti (week). Rai4 boom con Willis

Sfonda per ascolti il remake de Il Giustiziere della notte con Bruce Willis

Sulla pay format, serie e news

In evidenza anche l’offerta d’intrattenimento, ieri, martedì 14 aprile, sulla pay tv. Su SkyUno EPCC Live alla seconda puntata ha ottenuto 163 mila spettatori inclusa l’emissione su +1; la prima puntata ha complessivamente raccolto in una settimana il record di 930mila spettatori. Su Fox dalle 20.35 The Big Bang Theory ha conseguito 190mila spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, quindi, SkyTg24 tra le 17.30 e le 19.06 con I numeri della Pandemia ha avuto 525mila spettatori e il 2,8%%.

In prime time le native digital: vince Rai4 davanti a Nove

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Il giustiziere della notte a 871mila e 2,91%. Su Nove Shooter a 561mila e 2,41%. Su Tv8 Ben Hur segna 460mila spettatori con l’1,6%. Su Iris La valle della vendetta a 450mila e 2,5%. Su Rai5 Parliamo delle mie donne a 375mila e 1,2%. Su Top Crime Chicago PD raccoglie 360mila spettatori e l’1,2%. Su Rai Premium Permettete? Alberto Sordi a 267mila e 0,9%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 509mila spettatori e 1,9%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 266mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 730mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 336mila spettatori con l’1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il giustiziere della notte)