Ascolti tv analisi 14 aprile: spicca Il Volo e Pechino va tra i film. Edipo e i talk: Giovanni, Bianca, Giordano col burbero e il virologo

Rai3 ‘spenta’ e Otto e mezzo fa il botto con Travaglio e Sallusti

Il contesto: Il Volo in replica, due film, tre talk e la finale di Pechino Express

Tornava a mostrare un po’ la corda anche ieri la programmazione delle ammiraglie nell’era di Covid-19, martedì 14 aprile. La sera prima Cologno aveva usato il vecchio concerto di Adriano Celentano all’Arena di Verona sull’ammiraglia commerciale, mentre ieri è stata la rivale diretta di Viale Mazzini a proporre il concerto scaligero un po’ datato, ma tonico e ricco de Il Volo.

Così se è stato un flop molto annunciato quello di Rock Economy nella serata del lunedì, non è stato tale il risultato de Il Volo –Un’avventura straordinaria, che su Rai1 ha conquistato 4,272 milioni e 15,3% vincendo ampiamente contro due programi capaci di superare quota tre milioni.

Canale 5 azzecca il film

Sul secondo gradino del podio si è installata Canale 5 che stavolta ha azzeccato il film: Animali Fantastici e dove trovarli ha ottenuto 3,239 milioni di spettatori e il 12,4%.

Express da record

Sul terzo è salita Rai2 con la finale di Pechino Express, ieri ben oltre i soliti limiti (2,5 milioni di spettatori ed il 10% nelle puntate normali). La conclusione di questa fortunata edizione di rinascita, vinta a sorpresa da Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, sui Wedding Planner e Le Top, ha avuto ben 3,045 milioni di spettatori e l’11,5%, doppiando il bilancio della precedente finale.

Ha fatto ancora una volta bene Italia 1 che programmando un titolo apparentemente debole e sfruttato, cioè la commedia di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone, ha conseguito ben 2,186 milioni e il 7,3%, lasciandosi a distanza dietro i talk giornalistici.

Psicanalisi selvaggia dei talk: i personaggi simbolo di Floris, Giordano e Berlinguer

In questo contesto è divenuta più tesa la partita tra i tre talk, con il guerrigliero Mario Giordano che ieri ha potuto schierare una squadra di ospiti più forte del solito contro l’esercito robustissimo di Giovanni Floris e quello solo un po’ meno numeroso e munito di Bianca Berlinguer. Incredibile, prima della famosa ‘fase due’, è stato il dispiego di medici ed esperti in campo, con le polemiche e le inchieste di nuovo in secondo piano, e l’economia come focus del versante ‘politico’.

Tutti anche ieri hanno provato a proporre figure ‘paterne’, rassicuranti: tradizionale in questo senso è stato come sempre l’approccio di Berlinguer (Mauro Corona, Corrado Augias, Silvio Garattini) e Giordano (Vittorio Feltri, Massimo Galli, perfino Massimo Cacciari); più ‘contemporaneo’ quello di Floris, con Ilaria Capua che tende a rifiutare il ruolo simbolico materno e appunto si pone virilmente rispetto al conduttore, da scienziato.

Berlinguer paga dazio a Pechino e stavolta arriva terza

Nella sfida tra i tre programmi, tutti ovviamente dedicati per intero con varie sfumature a Covid-19, va ricordato che Giovanni Rezza e Massimo Galli sono passati per due programmi concorrenti, e che Floris ha schierato non solo virologi e infettivologi, ma anche tanti altri specialisti, professori ed esperti strappati alle corsie, agli istituti di ricerca e alle Università. E va registrato che anche stavolta ha vinto La7, precedendo Rai3 e Rete4.

DiMartedì ha schierato tra gli altri Roberto Speranza, Ilaria Capua, Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani, Alessandro Sallusti, Elsa Fornero, Paolo Mieli, Giuseppe Arbia, Ester Viola, Pietro Senaldi, Francesco Stellacci, Carlo Calenda, Giovanni Rezza, Edward Luttwak, Fabrizio Pregliasco, Luciano Gattinoni, Maurizia Brunetto, Luca Telese. Così confezionato il programma ha avuto 1,775 milioni di spettatori e il 6,5%, quasi replicando il risultato di sette giorni prima.

Fuori dal coro ha come detto proposto fra gli altri Vittorio Feltri, Massimo Galli, Giorgia Meloni, Pierpaolo Sileri, Licia Mattioli ed Elisabetta Franchi e quindi niente meno che Massimo Cacciari, fino a qualche settimana fa presenza impensabile nel circo di Giordano. Così organizzato il talk più folk è cresciuto ed ha raccolto 1,343 milioni e il 5,8% (+ otto decimali).

#Cartabianca ha interrogato tra gli altri Corrado Augias, Monsignor Galantino, Francesco Boccia, Massimo Galli (presente anche da Giordano), Silvio Garattini, Marco Lillo, Antonio Caprarica, Roby Facchinetti, Francesco Pugliese, Federico Rossi Albertini, Mauro Corona in più frangenti. Così impostato il talk ha riunito 1,158 mln di spettatori con il 4,3%, perdendo un punto di share e cedendo pubblico anche alla seconda rete.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00

Tg1 a 6,876 milioni (24,1%); Tg5 a 6 milioni (20,9%); TgLa7 a 1.728 milioni (6%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli: 9,1%. Striscia supera Amadeus

Tra i talk Otto e Mezzo (2,855 milioni e 9,1% con Alessandro Sallusti, Marco Travaglio, Roberta Villa da Lilli Gruber) ha staccato Tg2 Post (1,590 milioni e 5,2% con Gennaro Sangiuliano e Giorgia Meloni) e Stasera Italia (1,478 milioni e 4,9% e 1,337 milioni e 4,4% con Paolo Galimberti, Massimiliano Romeo, Stefano Zecchi, Giampiero Mughini tra gli ospiti).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,463 milioni di spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,854 milioni di spettatori con uno share del 19%. Su Rai3 male Un posto al sole classic in replica (944mila e 3,1%)

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni di spettatori (15,3%) con L’Eredità a 4,750 milioni di spettatori (19,1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 3,022 milioni e 14,7% di share e Avanti un Altro! a 4,4 milioni e 18,2%.

Al mattino

Su Rai1 Storie Italiane a 1,369 milioni e 14,4%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,421 milioni e 16,1% e 1,239 milioni e 13,1%.

A mezzodì

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane a 1,453 milioni e 12% e Linea Verde a 2,155 milioni di spettatori con il 11,2%. Su Canale 5 Forum a 1,7 milioni di spettatori con il 12,4%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,457 milioni di spettatori con il 14%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 2,3 milioni e 14% e poi a 2,3 milioni e 12,5%.

In seconda serata

Su Rai1 Porta a Porta a 1,345 milioni di spettatori e 10% di share. Su Canale 5 X-Style 655mila spettatori e 5,4%. Su Rai2 Patriae a 351mila spettatori con il 3,9%. Su Rai 3 Linea Notte a 542mila e 4,8%. Su Italia1 Fuga di cervelli a 889mila e 5,1% di share nel primo episodio e 544 mila spettatori e 5,8% nel secondo.

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)