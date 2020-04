Ascolti tv 14 aprile 2020: Il Volo batte tutti, ma Pechino Express vola

Il Volo: un’avventura straordinaria 15,32%, Animali fantastici e dove trovarli 12,37% e Pechino Express 11,50%.

Lo speciale Il Volo: un’avventura straordinaria in replica su Rai1 ha registrato il 15,32% di share media con 4,272 milioni di spettatori. Il 19 novembre 2019 i tre tenori su Canale5, con lo speciale Il Volo – 10 anni insieme, avevano fatto il 15,14% con 3,5 milioni.

Seconda posizione della serata per l’ammiraglia Mediaset con Animali fantastici e dove trovarli al 12,37% e 3,239 milioni. Ma il vero exploit negli ascolti tv l’ha realizzato la finale di Pechino Express su Rai2, che ha registrato l’11,50% di share media con 3,045 milioni di contatti. Si tratta della finale più vista di sempre per l’adventure reality condotto da Costantino della Gherardesca. In valori assoluti è la puntata più seguita di tutte le edizioni. L’ottava edizione del programma chiude con una media totale del 9,7% e 2,386 milioni di telespettatori.

Le altre reti

Nella gara dei talk show la spunta anche questa settimana diMartedì su La7 con il 6,51% e 1,775 milioni, battendo Fuori dal coro su Rete4 al 5,77% e 1,343 milioni e poi #Cartabianca su Rai3 al 4,32% e 1,158 milioni.

Su Sky Uno E poi c’è Cattelan scende a 131 mila spettatori cumulati con lo 0,4% di share.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il Volo)